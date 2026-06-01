ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 01:02
01.06.2026 23:48

Τράβις Σκοτ: Οργή στην Τουρκία για «εμφάνιση-εξπρές» 20 λεπτών – Τι απαντούν ο ράπερ και η διοργανώτρια εταιρεία (Video)

Ο Τράβις Σκοτ, ένας από τους γνωστότερους αστέρες του αμερικανικού χιπ-χοπ, προκάλεσε την οργή των Τούρκων θαυμαστών του, όταν εμφανίστηκε για μόλις 20 λεπτά σε συναυλία στην Κωνσταντινούπολη. Το κοινό τον αποδοκίμασε έντονα τα ξημερώματα της Δευτέρας, σύμφωνα με βίντεο και μαρτυρίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Σε διαδικτυακό ιστότοπο όπου πωλούνταν εισιτήρια για την εκδήλωση, έναντι πολλών εκατοντάδων ευρώ το καθένα, αναφερόταν ότι ο Τράβις Σκοτ θα έδινε μια συναυλία «πέραν των κλασικών» του είδους.

Η εμφάνιση θα γινόταν ενώπιον περιορισμένου αριθμού θεατών, μόλις 2.500.

Ωστόσο, ο Αμερικανός ράπερ, ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν ο «οικοδεσπότης» της βραδιάς, έμεινε στη σκηνή μόλις 20 λεπτά, προκαλώντας τις έντονες αποδοκιμασίες του πλήθους.

«Πετάξαμε τα λεφτά μας»

Η αφίσα της συναυλίας ανέφερε ότι ο Τράβις Σκοτ θα εμφανιζόταν από τις 23.00 έως τις 00.30, ανάμεσα σε άλλους, λιγότερο γνωστούς καλλιτέχνες.

«Ντροπή. Μας είπαν ότι θα ερχόταν στις 23.00 και ήρθε στις 00.35. Περιμέναμε όρθιοι επί ώρες, τραγούδησε ένα τραγούδι και έφυγε (…) Πετάξαμε τα λεφτά μας», έγραψε στο Instagram ο Αλά Αρτάν.

Άλλοι θαυμαστές του Σκοτ, μεταξύ των οποίων και ένας που ισχυρίζεται ότι πλήρωσε 1.100 ευρώ για ένα VIP εισιτήριο, ζήτησαν να αποζημιωθούν από τη διοργανώτρια εταιρεία.

Η απάντηση του Τράβις Σκοτ

Ο Τράβις Σκοτ απάντησε στους θαυμαστές του μέσω Instagram, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του είχε μοναδικό σκοπό «να στηρίξει έναν φίλο» καλλιτέχνη.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «ανυπομονεί να επιστρέψει» στην Τουρκία για να δώσει μια «πραγματική συναυλία».

Τι λέει η διοργανώτρια εταιρεία

Ο ιδιοκτήτης της διοργανώτριας εταιρείας, Ταϊλάν Εζτσάν, υποστήριξε ότι ο Τράβις Σκοτ «ήταν η καρδιά της εκδήλωσης όλο το βράδυ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Αμερικανός ράπερ έπαιξε τον ρόλο του οικοδεσπότη επί μία ώρα και «πρόσφερε μια έκτακτη εμφάνιση 20 λεπτών».

Ο Τράβις Σκοτ, ο οποίος δεν είχε εμφανιστεί ποτέ στο παρελθόν στην Τουρκία, πρόκειται να δώσει απόψε άλλη συναυλία, σε νυχτερινό κέντρο της Σμύρνης.

