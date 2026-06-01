Τράβις Σκοτ: Οργή στην Τουρκία για «εμφάνιση-εξπρές» 20 λεπτών – Τι απαντούν ο ράπερ και η διοργανώτρια εταιρεία (Video)

Ο Τράβις Σκοτ, ένας από τους γνωστότερους αστέρες του αμερικανικού χιπ-χοπ, προκάλεσε την οργή των Τούρκων θαυμαστών του, όταν εμφανίστηκε για μόλις 20 λεπτά σε συναυλία στην Κωνσταντινούπολη. Το κοινό τον αποδοκίμασε έντονα τα ξημερώματα της Δευτέρας, σύμφωνα με βίντεο και μαρτυρίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Σε διαδικτυακό ιστότοπο όπου πωλούνταν εισιτήρια για την εκδήλωση, έναντι πολλών εκατοντάδων ευρώ το καθένα, αναφερόταν ότι ο Τράβις Σκοτ θα έδινε μια συναυλία «πέραν των κλασικών» του είδους.

Η εμφάνιση θα γινόταν ενώπιον περιορισμένου αριθμού θεατών, μόλις 2.500.

Ωστόσο, ο Αμερικανός ράπερ, ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν ο «οικοδεσπότης» της βραδιάς, έμεινε στη σκηνή μόλις 20 λεπτά, προκαλώντας τις έντονες αποδοκιμασίες του πλήθους.

«Πετάξαμε τα λεφτά μας»

Η αφίσα της συναυλίας ανέφερε ότι ο Τράβις Σκοτ θα εμφανιζόταν από τις 23.00 έως τις 00.30, ανάμεσα σε άλλους, λιγότερο γνωστούς καλλιτέχνες.

«Ντροπή. Μας είπαν ότι θα ερχόταν στις 23.00 και ήρθε στις 00.35. Περιμέναμε όρθιοι επί ώρες, τραγούδησε ένα τραγούδι και έφυγε (…) Πετάξαμε τα λεφτά μας», έγραψε στο Instagram ο Αλά Αρτάν.

Άλλοι θαυμαστές του Σκοτ, μεταξύ των οποίων και ένας που ισχυρίζεται ότι πλήρωσε 1.100 ευρώ για ένα VIP εισιτήριο, ζήτησαν να αποζημιωθούν από τη διοργανώτρια εταιρεία.

🔴 #LATEST — Travis Scott was booed off stage in Istanbul after ending his set just 20 minutes in, leaving fans who paid above Türkiye's monthly minimum wage for tickets pic.twitter.com/LVWcKhmL1s May 31, 2026

Η απάντηση του Τράβις Σκοτ

Ο Τράβις Σκοτ απάντησε στους θαυμαστές του μέσω Instagram, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του είχε μοναδικό σκοπό «να στηρίξει έναν φίλο» καλλιτέχνη.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «ανυπομονεί να επιστρέψει» στην Τουρκία για να δώσει μια «πραγματική συναυλία».

Travis Scott, çok tartışılan İstanbul etkinliğiyle alakalı açıklama yaptı.



“Türkiye’deki tüm çılgın hayranlarıma selam.



Ben, buraya sadece bir arkadaşımın büyük günü için partide host’luk yapmaya gelmiştim.



Ama cidden geri gelip konser vermek için can atıyorum. Özellikle de… pic.twitter.com/Rfx2YalQKF — Rapertuar (@rapertuarcom) June 1, 2026

Τι λέει η διοργανώτρια εταιρεία

Ο ιδιοκτήτης της διοργανώτριας εταιρείας, Ταϊλάν Εζτσάν, υποστήριξε ότι ο Τράβις Σκοτ «ήταν η καρδιά της εκδήλωσης όλο το βράδυ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Αμερικανός ράπερ έπαιξε τον ρόλο του οικοδεσπότη επί μία ώρα και «πρόσφερε μια έκτακτη εμφάνιση 20 λεπτών».

Ο Τράβις Σκοτ, ο οποίος δεν είχε εμφανιστεί ποτέ στο παρελθόν στην Τουρκία, πρόκειται να δώσει απόψε άλλη συναυλία, σε νυχτερινό κέντρο της Σμύρνης.

🔴 Organizatörden Travis Scott Açıklaması



Travis Scott etkinliğini düzenleyen TemaCC’nin kurucusu Taylan Özcan, kamuoyunda “konser” olarak değerlendirilen organizasyonun aslında klasik bir konser formatında planlanmadığını açıkladı.



Özcan, etkinliğin en başından itibaren Travis… https://t.co/y7H22xmCd9 pic.twitter.com/V92vBWSuMq — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) June 1, 2026

