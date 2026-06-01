ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 23:19
01.06.2026 21:43

Στοπ της Γαλλίας στις ισραηλινές βιομηχανίες για την παρουσίαση «επιθετικών όπλων» στην έκθεση Eurosatory – Πώς αντιδρά το Τελ ΑΒίβ

Η Γαλλία απαγόρευσε την παρουσίαση επιθετικών ισραηλινών όπλων στη φετινή έκθεση Eurosatory, που θα φιλοξενηθεί κοντά στο Παρίσι, όπως ανέφεραν οι διοργανωτές.

Με απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης «επιτρέπονται μόνο οι Ισραηλινοί εκθέτες που θα παρουσιάσουν συστήματα αντιβαλλιστικής και αντιαεροπορικής άμυνας» ανέφερε ο πρόεδρος της COGES Events, Σαρλ Μποντουέν, όταν ρωτήθηκε για το θέμα, με αφορμή μια ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ που διαμαρτυρήθηκε για τους περιορισμούς. «Δεν υπάρχει καμία αμφισημία: αν ένας εκθέτης κατασκευάζει και ρουκέτες, δεν θα μπορεί να τις επιδείξει. Έτσι αποκλείεται κάθε επιθετικό όπλο», υπογράμμισε.

Η Eurosatory είναι η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση στον κόσμο για την αμυντική βιομηχανία και την ασφάλεια και πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στη γαλλική πρωτεύουσα.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ανέφερε ότι η Γαλλία απαγόρευσε στους Ισραηλινούς κυβερνητικούς αξιωματούχους να παραστούν στην έκθεση. Απαγόρευσε επίσης την παρουσίαση επιθετικών συστημάτων και θα επιτρέψει στις ισραηλινές αμυντικές βιομηχανίες να επιδείξουν μόνο «προϊόντα αντιαεροπορικής άμυνας».

Το υπουργείο κατήγγειλε την απόφαση, εκφράζοντας τη λύπη του επειδή «είναι αδύνατον να συμμετάσχει στην έκθεση ή να οργανώσει ένα εθνικό περίπτερο» σε αυτήν.

«Είναι μια επαίσχυντη απόφαση, που υποκρύπτει πολιτικό και εμπορικό υπολογισμό και, δυστυχώς, δεν αποτελεί έκπληξη. Αντιστοιχεί σε ένα βαθύτατα ανησυχητικό μοτίβο στη συμπεριφορά της Γαλλίας τα τελευταία χρόνια», πρόσθεσε.

Το Παρίσι έχει καταδικάσει επανειλημμένα από τα τέλη Φεβρουαρίου τις επιθέσεις του Ισραήλ στο έδαφος του Λιβάνου. Την Κυριακή, η Γαλλία ζήτησε να συγκληθεί κατεπειγόντως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αφού ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το εμβληματικό μεσαιωνικό φρούριο του Μποφόρ και ύψωσε εκεί την ισραηλινή σημαία.

Η Eurosatory πραγματοποιείται από τις 15 έως τις 19 Ιουνίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Paris Nord Villepinte.

