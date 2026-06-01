ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 23:18
01.06.2026 22:37

Axios: Στον αέρα το «Ταμείο Εργαλειοποίησης» του Τραμπ μετά τις αντιδράσεις – Το σχεδίαζε για να αποζημιώσει τους υποστηρικτές του

Ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να εγκαταλείψει το σχέδιο για τη δημιουργία του Ταμείου Κατά της Εργαλειοποίησης, ύψους 1,8 δισεκ. δολαρίων, από το οποίο θα μπορούσαν να επωφεληθούν οι πολιτικοί σύμμαχοί του, σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Axios.

Για την ίδρυση του Ταμείου υπήρξε σωρεία αντιδράσεων και επικρίσεων, ακόμη και από Ρεπουμπλικάνους πολιτικούς.

«Προς το παρόν είναι νεκρό» είπε ο ένας από τους δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Το Ταμείο, από το οποίο θα αποζημιώνονταν με χρήματα των φορολογουμένων τα θύματα πολιτικής «εργαλειοποίησης» της δικαιοσύνης, προέκυψε από τον συμβιβασμό που έκανε ο Τραμπ με το υπουργείο Δικαιοσύνης και την Εφορία (IRS) προκειμένου να αποσύρει μια αγωγή του σε βάρος του δημοσίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζητούσε 10 δισεκ. δολάρια ως αποζημίωση για τη διαρροή των φορολογικών στοιχείων του σε μέσα ενημέρωσης.

Η ανακοίνωση προκάλεσε πολλά ερωτηματικά, με πολιτικούς και των δύο κομμάτων να εκφράζουν ανησυχίες ότι θα μπορούσαν να αποζημιωθούν οι βίαιοι υποστηρικτές του Τραμπ που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Σήμερα, ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία Τζον Θουν είπε ότι θέλει να διαχωριστεί το Ταμείο από το νομοσχέδιο που αφορά τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών μετανάστευσης. «Θα ήταν προτιμότερο ο Λευκός Οίκος να εγκαταλείψει το Ταμείο», είπε, σημειώνοντας ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα κάποια επίσημη ανακοίνωση από την κυβέρνηση.

Την Παρασκευή, ομοσπονδιακή δικαστής απαγόρευσε προσωρινά στην κυβέρνηση να προχωρήσει στη δημιουργία του Ταμείου.

