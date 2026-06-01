Δανία: Τρίτη θητεία για την Μέτε Φρεντέρικσεν στην πρωθυπουργία – Στα χέρια της η «καυτή πατάτα» της Γροιλανδίας

Η ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών Μέτε Φρεντέρικσεν ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι κατέληξε σε συμφωνία με κεντρώα και αριστερά κόμματα για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού, κάτι που σημαίνει ότι θα παραμείνει στην εξουσία εν μέσω της κρίσης με τις ΗΠΑ για το μέλλον της Γροιλανδίας.

Ο τετρακομματικός συνασπισμός, που αναμένεται να συγκεντρώσει τους Σοσιαλδημοκράτες της Φρέντερικσεν, τους Μετριοπαθείς, την Πράσινη Αριστερά και τους Σοσιαλφιλελεύθερους, έχει συμφωνηθεί, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα DR. Η νέα πρωθυπουργός επρόκειτο να συναντηθεί με τον βασιλιά Φρειδερίκο Ι΄ τη Δευτέρα το βράδυ για να τον ενημερώσει για τη νεοσύστατη κυβέρνηση πριν από την παρουσίασή της, πιθανώς την Τρίτη.

Οι βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαρτίου στη Δανία έδωσαν στους Σοσιαλδημοκράτες της νυν πρωθυπουργού Φρέντερικσεν το χειρότερο αποτέλεσμα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Παρά την οπισθοδρόμηση, κατάφερε να παραμείνει στην εξουσία και να καθοδηγήσει τις συνομιλίες για τον σχηματισμό συνασπισμού. Η νέα κυβέρνηση θα αντικαταστήσει τον απερχόμενο ευρύ συνασπισμό που περιλαμβάνει τους Σοσιαλδημοκράτες, τους Μετριοπαθείς και το κεντροδεξιό κόμμα Venstre.



Με τη συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας η Φρεντέρικσεν εξασφαλίζει μια τρίτη συνεχόμενη θητεία στην πρωθυπουργία της Δανίας. Μπαίνει επίσης τέλος σε μήνες αβεβαιότητας μετά τις βουλευτικές εκλογές του Μαρτίου, στις οποίες 12 κόμματα κατάφεραν να εξασφαλίσουν έδρες στο κοινοβούλιο.

