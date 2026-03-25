Δανία: Η Μέτε Φρεντέρικσεν έλαβε εντολή να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων για νέα κυβέρνηση

Ο βασιλιάς Φρέντερικ Ι΄ της Δανίας ανέθεσε στην απερχόμενη πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων με όλα τα κόμματα για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, ανακοίνωσαν σήμερα τα Ανάκτορα στην Κοπεγχάγη.

Λαμβάνοντας την εντολή από τον βασιλιά, η Μέτε Φρεντέρικσεν, της οποίας το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα έλαβε την πρώτη θέση στις εκλογές αλλά χωρίς πλειοψηφία εδρών στο κοινοβούλιο ώστε να κυβερνήσει, πρέπει να καθορίσει μέσα από συζητήσεις με τα άλλα έντεκα κόμματα που εκλέχθηκαν στο κοινοβούλιο, ποιος θα μπορούσε να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός και να σχηματίσει κυβέρνηση.

Ο βασιλιάς της Δανίας ζήτησε από την Φρεντέρικσεν, ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών, να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό ενός νέου κυβερνητικού συνασπισμού μαζί με δύο αριστερά κόμματα, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο ανακοίνωση των Ανακτόρων.

