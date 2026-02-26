Δανία: Η Φρεντέρικσεν ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές στις 24 Μαρτίου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε μια κίνηση που ξάφνιασε, η Μέτε Φρεντέρικσεν ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές στη Δανία.

Η πρωθυπουργός της χώρας έκανε γνωστό πως εισηγήθηκε στον βασιλιά να πραγματοποιηθούν οι εκλογές στις 24 Μαρτίου, ανακοινώνοντας τα… μαντάτα κατά τη διάρκεια ολομέλειας του δανικού κοινοβουλίου στην Κοπεγχάγη.

Η χώρα έπρεπε να προσφύγει σε κάλπες ως τις 31 Οκτωβρίου, ωστόσο η Φρεντέρικσεν, βλέποντας τις ανοδικές τάσεις των σοσιαλδημοκρατών στη χώρα, αποτέλεσμα της στάσης της κυβέρνησης στο θέμα της Γροιλανδίας και τις απειλές Τραμπ, έσπευσε να ορίσει νωρίτερα τις εκλογές.

«Παρότι τώρα υπάρχει προεκλογική εκστρατεία στη Δανία, ο κόσμος εκεί έξω δεν περιμένει», είπε. «Όπως όλοι γνωρίζουν, η σύγκρουση για τη Γροιλανδία δεν έχει ακόμη τελειώσει. Η κυβέρνηση φυσικά θα συνεχίσει να προασπίζεται τα συμφέροντα της Δανίας».

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το κόμμα της πρωθυπουργού θα μπορούσε να συγκεντρώσει 22% των ψήφων, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από εκείνο που προβλέπεται για τους πλησιέστερους ανταγωνιστές του, τους Πράσινους της Αριστεράς.

Διαβάστε επίσης:

Επανεκίνησαν οι συνομιλίες των ΗΠΑ με Ιράν – Ρούμπιο: Η Τεχεράνη δεν συζητά για τους πυραύλους κι αυτό είναι πρόβλημα

Αγγελική Στόγια: Ποια είναι η Ελληνίδα που διεκδικεί μια θέση στο Βρετανικό Κοινοβούλιο

Τραμπ σε Ζελένσκι: «Θέλω να τελειώσει ο πόλεμος το συντομότερο δυνατό»