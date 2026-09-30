Euroleague: Ο Παναθηναϊκός διέλυσε τη Βιλερμπάν με 102-79 στο T-Center και έκανε το 2Χ2

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Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε από την πρώτη περίοδο και στις δύο πλευρές του παρκέ απέναντι στη Βιλερμπάν, φτάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη με 102-79 στο κατάμεστο T-Center, για τη 2η αγωνιστική της Euroleague. Οι «πράσινοι» έκαναν έτσι το 2Χ2 στη φετινή διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας από νωρίς την ανωτερότητά τους.

Ο Λευτέρης Μαντζούκας ήταν εκείνος που έκλεψε την παράσταση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 16 πόντους και 4/7 τρίποντα. Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν επίσης ο Σιλβέιν Φρανσίσκο, ο οποίος σημείωσε 19 πόντους με 3/5 τρίποντα, και ο Τζέριαν Γκραντ, που πρόσθεσε 13 πόντους.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έχοντας να διαχειριστεί τις απουσίες των Ναν, Σλούκα, Χέις-Ντέιβις, Ερνανγκόμεθ και Φαλ, βρήκε την ευκαιρία να ανοίξει σημαντικά το ροτέισον και να κάνει οικονομία δυνάμεων ενόψει του επόμενου εντός έδρας αγώνα, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 21:15, απέναντι στη Μακάμπι.

Ο Παναθηναϊκός επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του

Οι «πράσινοι» χρειάστηκαν λιγότερα από πέντε λεπτά για να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης απέναντι σε μία Βιλερμπάν που δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό τους.

Οι Τζέριαν Γκραντ και Σιλβέιν Φρανσίσκο ανέλαβαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρώτη περίοδο και βοήθησαν τον Παναθηναϊκό να χτίσει γρήγορα διψήφια διαφορά. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους γηπεδούχους μπροστά με 25-13, έχοντας ήδη βάλει τις βάσεις για μία άνετη βραδιά.

Ο Μαντζούκας πήρε τη σκυτάλη

Στη δεύτερη περίοδο ήταν η σειρά του Λευτέρη Μαντζούκα να περάσει σε πρώτο πλάνο. Ο νεαρός φόργουορντ βρήκε επανειλημμένα στόχο πίσω από τη γραμμή των 6,75 μέτρων, πετυχαίνοντας 11 πόντους μόνο στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει να εκτελεί με μεγάλη αποτελεσματικότητα, η διαφορά αυξήθηκε ακόμη περισσότερο και από πολύ νωρίς απέκτησε διαστάσεις που δύσκολα μπορούσαν να ανατραπούν. Το ημίχρονο βρήκε τους «πράσινους» στο 56-34.

Σταθερά πάνω από τους 20 πόντους η διαφορά

Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε μετά την ανάπαυλα. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, διατηρώντας σταθερά τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους.

Στην επιθετική λειτουργία μπήκαν πλέον δυναμικά και οι Ρογκαβόπουλος, Γιαμπουσέλε και Μήτογλου, προσφέροντας επιπλέον λύσεις και επιτρέποντας στην ομάδα τους να κλείσει το τρίτο δεκάλεπτο στο 80-56.

Με τρίποντο Καλαϊτζάκη η πρώτη «κατοστάρα»

Στην τελευταία περίοδο ο Παναθηναϊκός δεν έχασε τον έλεγχο σε κανένα σημείο. Οι «πράσινοι» διατήρησαν την πολύ καλή εικόνα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, με τον Φρανσίσκο να συνεχίζει σε υψηλό επίπεδο μέχρι το τέλος.

Το τελικό 102-79 διαμορφώθηκε με τρίποντο του Καλαϊτζάκη στο φινάλε, το οποίο χάρισε στον Παναθηναϊκό την πρώτη «κατοστάρα» της σεζόν, μέσα σε θερμό χειροκρότημα από το κοινό του.

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 56-34, 80-56, 102-79

Διαιτητές: Γιαβόρ, Γιόβτσιτς, Αλιάγκα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλικο Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 7 (2), Φρανσίσκο 19 (3), Μωραΐτης 2, Μπαντιό 5 (1), Ρογκαβόπουλος 12 (1), Γκραντ 13 (2), Λεσόρ 12, Γιαμπουσέλε 9, Μπόνγκα 2, Μήτογλου 5, Μαντζούκας 16 (4).

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Τόνι Πάρκερ): Καλέ 2, Νταντά 7 (1), Μιλς 5, Μάσα 5, Γκέις 8 (2), Μπολομπόι 2, Λάιτι 11 (3), Μπεσόν 10, Πονς 2, Γουότερς 7, Σέστινα 14 (3), Κράουντερ 4.

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