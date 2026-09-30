Έκρηξη στην Πλάκα: Άδεια από το 1979 χωρίς καταγεγραμμένες μετατροπές για φυσικό αέριο

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Νέα δεδομένα εξετάζονται στην έρευνα για τη φονική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, καθώς στο μικροσκόπιο μπαίνει πλέον και η οικοδομική άδεια του κτιρίου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, η άδεια εκδόθηκε το 1979, ενώ στον σχετικό φάκελο δεν έχουν εντοπιστεί μεταγενέστερες τροποποιήσεις που να καταγράφουν τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο ακίνητο και την εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Το συγκεκριμένο στοιχείο δημιουργεί νέα ερωτήματα για τις μετασκευές που έγιναν στο κτίριο με την πάροδο των ετών, την αλλαγή χρήσης χώρων αλλά και το κατά πόσο αυτές αποτυπώθηκαν στις προβλεπόμενες άδειες και μελέτες.

Η οικοδομική άδεια του 1979

Σύμφωνα με τον Alpha, η οικοδομική άδεια που εντοπίστηκε χρονολογείται από το 1979, στοιχείο που, κατά το ίδιο ρεπορτάζ, σημαίνει ότι το κτίριο δεν ήταν νεοκλασικό.

Από τον συγκεκριμένο φάκελο δεν έχει εντοπιστεί μεταγενέστερη τροποποίηση της άδειας, παρά τις αλλαγές που φαίνεται ότι πραγματοποιήθηκαν στο ακίνητο κατά τη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών.

Ειδικότερα, δεν εμφανίζεται καταγεγραμμένη τροποποίηση που να αφορά εγκατάσταση φυσικού αερίου. Αντίστοιχα, στα διαθέσιμα έγγραφα για την ανακαίνιση του διαμερίσματος του πρώτου ορόφου, το οποίο λειτουργούσε ως Airbnb και στο οποίο διέμεναν οι τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες, δεν έχουν εντοπιστεί τροποποιήσεις σχετικές με φυσικό αέριο.

Γραμματικογιάννης: «Δεν έχει βρεθεί κάτι για τις επόμενες φάσεις»

Το στοιχείο για την άδεια επιβεβαίωσε και ο αντιδήμαρχος Αθηναίων και πολιτικός μηχανικός Ανδρέας Γραμματικογιάννης.

Όπως ανέφερε στον Alpha, η άδεια που βρέθηκε είναι του 1979, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάτι που να αφορά τις επόμενες φάσεις και τις εργασίες που ενδεχομένως πραγματοποιήθηκαν στο κτίριο.

Ο ίδιος εξέφρασε παράλληλα τον προβληματισμό του για την έκταση της καταστροφής, σημειώνοντας ότι δεν θα ανέμενε ένα κτίριο να καταρρεύσει τόσο εύκολα εξαιτίας έκρηξης φυσικού αερίου.

Αβραμίδης: Η άδεια «δεν συνάδει με την πραγματικότητα»

Ερωτήματα έθεσε και ο πολιτικός μηχανικός και πραγματογνώμονας Λευτέρης Αβραμίδης, ο οποίος ανέφερε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η οικοδομική άδεια που έχει εντοπιστεί δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν το ακίνητο πριν από την έκρηξη.

Όπως επισήμανε, τέτοιου είδους ζητήματα θα πρέπει να εντοπίζονται κατά τη διαδικασία αδειοδότησης, ενώ αναφέρθηκε και στους ελέγχους που απαιτούνται όταν ένα ακίνητο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για βραχυχρόνια μίσθωση.

«Για να πάρει άδεια Airbnb πρέπει να έχει βαθμολογηθεί πρώτα η τρωτότητά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ταυτοποιήθηκαν με DNA οι τέσσερις Αμερικανοί

Την ίδια ώρα, ταυτοποιήθηκαν επισήμως μέσω εξέτασης DNA οι σοροί των τεσσάρων Αμερικανών τουριστών που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου.

Οι τέσσερις είχαν νοικιάσει μέσω Airbnb το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και βρίσκονταν μέσα στο κτίριο όταν σημειώθηκε η έκρηξη.

Πρόκειται για τη Φλορίντα Χότζα και τον σύζυγό της, Ίαν Αλεξάντερ Κιρκπάτρικ, καθώς και τον αδελφό της, Φλορίν Χότζα, και τη σύζυγό του, Έρις Τσάνι.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης, συγγενείς των θυμάτων ταξίδεψαν στην Ελλάδα και έδωσαν δείγματα DNA στις αρμόδιες Αρχές.

Η τραγωδία αποκτά ακόμη πιο δραματική διάσταση καθώς η Φλορίντα Χότζα και ο Ίαν Αλεξάντερ Κιρκπάτρικ είχαν παντρευτεί πρόσφατα και είχαν ταξιδέψει στην Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος.

Σε εξέλιξη η ταυτοποίηση του ηλικιωμένου ζευγαριού

Παράλληλα, συνεχίζεται η διαδικασία για την επίσημη ταυτοποίηση των άλλων δύο θυμάτων της έκρηξης, του ηλικιωμένου ζευγαριού που κατοικούσε στον δεύτερο όροφο.

Οι συγγενείς τους έδωσαν σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, δείγματα DNA, με τις σχετικές εργαστηριακές αναλύσεις να αναμένεται να ολοκληρωθούν την Πέμπτη.

Τι δείχνουν τα πρώτα ευρήματα για τη διαρροή φυσικού αερίου

Στο μεταξύ, οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της πολύνεκρης έκρηξης συνεχίζονται, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να στρέφουν την προσοχή των Αρχών στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου κατοικούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η διαρροή φυσικού αερίου δεν φαίνεται να προήλθε από το σημείο σύνδεσης του κτιρίου με το κεντρικό δίκτυο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις οδηγούν στο ενδεχόμενο το πρόβλημα να βρισκόταν στο εσωτερικό του διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου, το οποίο διέθετε εγκατάσταση φυσικού αερίου για ενεργειακό τζάκι, κουζίνα και θερμοσίφωνα.

Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου στο συγκεκριμένο σημείο δεν έδειξαν μέχρι στιγμής ένδειξη προβλήματος, με αποτέλεσμα το βάρος της έρευνας να πέφτει πλέον στο εσωτερικό δίκτυο και στις εγκαταστάσεις του ακινήτου.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αρμόδιες Αρχές επιχειρούν να προσδιορίσουν τόσο το ακριβές σημείο της διαρροής όσο και τις συνθήκες που οδήγησαν στην ανάφλεξη και τη φονική έκρηξη.

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