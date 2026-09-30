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30.09.2026 18:22

Πώς συνέβη η τραγωδία με τον 36χρονο που έπεσε σε πηγάδι: Πάτησε σε μεταλλική λαμαρίνα που κάλυπτε την τρύπα 

30.09.2026 18:22
pigadi

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Τραγικό τέλος μπήκε στην αναζήτηση 36χρονου από το Ροτάσι Κρήτης, καθώς η σορός του εντοπίστηκε σε πηγάδι στον Πύργο Μονοφατσίου.

Ο 36χρονος επισκέφτηκε τον Πύργο Μονοφατσίου με το τρακτέρ του, προκειμένου να πραγματοποιήσει αγροτικές εργασίες. Φαίνεται ότι πάτησε πάνω στην μεταλλική λαμαρίνα που κάλυπτε το πηγάδι και έπεσε στο κενό από ύψος 20 μέτρων.

Το πρωί της Τετάρτης (30/09), φίλος του 36χρονου τον εντόπισε και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Πυροσβέστες ανέσυραν τη σορό του και έπειτα διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ όπου ανακοινώθηκε κι επίσημα ο θάνατος του. 

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