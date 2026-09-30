Οι «Κόκκινες  τουλίπες» της αγωνίας… – Το έργο της Σταύρης Ντουμάζιου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το έργο της Σταύρης Ντουμάζιου «ΜΑΡΓΚΙ – Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΤΟΥΛΙΠΕΣ» έρχεται από τις 16 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκμήνη, με τη Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου επί σκηνής, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό δράμα μυστηρίου, γεμάτο ανατροπές, που εξερευνά τις σχέσεις εξουσίας, τη χειραγώγηση και τις αόρατες κληρονομιές που κουβαλάμε μέσα μα;, όταν ένας έρωτας μετατρέπεται σε αίνιγμα.

Η υπόθεση. Πέντε χρόνια μετά τη γνωριμία της με τον Τζο, η Μάργκι προσπαθεί να καταλάβει τι απέγινε η ζωή που ονειρεύτηκε, επιστρέφοντας στο παρελθόν και αναζητώντας το σημείο όπου όλα άλλαξαν. Ποιο ήταν το πρώτο σημάδι;

Πόσο καλά γνωρίζουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε; Όσα κάποτε έμοιαζαν αθώα αποκτούν σταδιακά διαφορετικό βάρος.

Το τίμημα. Καθώς η Μάργκι επιστρέφει στο παρελθόν της, αποκαλύπτεται κάτι βαθύτερο από την ιστορία ενός έρωτα: ένας κύκλος που περνά από γενιά σε γενιά, ζητώντας πάντα το ίδιο τίμημα. Πότε αρχίζει πραγματικά μια ζωή να ανήκει σε εκείνον που τη ζει;

Θα επαναλάβει την ιστορία που της παραδόθηκε ή θα βρει τη δύναμη να τη διακόψει; Γιατί μερικές φορές η πιο δύσκολη απόδραση δεν είναι από έναν άνθρωπο. Είναι από την ιστορία που έχεις μάθει να λες στον εαυτό σου.

INFO. Καλλιτεχνικοί σύμβουλοι: Δημήτρης Βαρβαρήγος, Πάντυ Ντουμάζιου- Σχεδιασμός φωτισμού: Μανώλης Μπράτσης- Μουσική επιμέλεια – Σκηνικά: Σταύρη Ντουμάζιου- Επεξεργασία ήχου – Ηχογράφηση: Studio eNCORE- Κινησιολογία: Πάντυ Ντουμάζιου

Ημέρα & ώρα: Κάθε Παρασκευή στις 21:15- Προπώληση: more.com

Link προπώλησης: www.more.com

Διαβάστε επίσης:

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου για τη σεζόν 2026-27

«Η Παναγία των Παρισίων» για 2η χρονιά στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» – Σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη

«Ο Θάνατος και η Κόρη»: Από τον Οκτώβριο στο Θέατρο Αθηνών με Χειλάκη, Μαξίμου και Μυριαγκό











