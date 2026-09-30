Υπόθεση Μαζωνάκη: «Η Γάκα διψούσε για χρήμα και εξουσία» λέει πρώην συνεργάτης – Ο διάλογός της με τον υπνοθεραπευτή μετά τον θάνατο του τραγουδιστή

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«Τα πραγματικά περιστατικά στην υπόθεση Μαζωνάκη δεν είναι αυτά που ακούγονται» ισχυρίστηκε μιλώντας στην κάμερα του ΑΝΤ1 ο νέος δικηγόρος της Ιωάννας Γάκα, Νίκος Αλεξανδρής την ώρα που η άρση απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων αναμένεται να φέρει στο φως νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.

«Η γιατρός επιμένει ότι στην απολογία της ενώπιον του ανακριτή, έχει περιγράψει ακριβώς τα περιστατικά, όπως ακριβώς έχουν γίνει» επανέλαβε ο ποινικολόγος. Σε ερώτηση για το αν ήταν πλασμαφαίρεση η θεραπεία στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής ο δικηγόρος σχολίασε ότι «είναι εξαιρετική ερώτηση» αλλά απέφυγε να απαντήσει συνιστώντας «υπομονή».

«Έχει αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει, οργανώνουμε την υπεράσπισή της» πρόσθεσε για την εντολέα του ο δικηγόρος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ιωάννα Γάκα να δώσει και νέα κατάθεση.

«Είχε δίψα για χρήμα και εξουσία»

Την ίδια ώρα τη δική του μαρτυρία για την Ιωάννα Γάκα και τον Ηλία Θεοδωρόπουλο κατέθεσε στον ΑΝΤ1 πρώην συνεργάτης του γιατρού.

Όπως είπε για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο «πολλές φορές του άρεσε να φέρνει ασθενείς και εργαζόμενες σε δύσκολη θέση. Το βλέμμα του ήταν αρρωστημένο που καταλαβαίνεις ότι σκέφτεται αδιανόητα πράγματα. Ακόμα και το ότι κοιμόταν στον καναπέ ενώ μπορεί να έμπαινε ασθενής, αυτά δεν είναι φυσιολογικά για έναν γιατρό».

Σύμφωνα με τον ίδιο η Ιωάννα Γάκα «ήταν το αφεντικό της μεταξύ τους σχέσης. Του γιατρού του άρεσαν οι δυναμικές γυναίκες, τη φοβόταν σε κάποια βαθμό και κάποιες από τις τρέλες που έκανε και μπορεί να διαφωνούσε, δεν το έλεγε».

Κατά τη δική του μαρτυρία «η γιατρός (σ.σ. η Ιωάννα Γάκα) ήταν αυτή που είχε δίψα για χρήμα και εξουσία».

Όπως είπε, τέλος, «κάποια στιγμή μπορεί να ψέλλιζε κάποιος ότι μπορεί να γίνει η στραβή με τις παλαβομάρες της γιατρού».

Ο διάλογος Κομιανού – Γάκα μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνομιλία που, σύμφωνα με τον Κομιανό, είχε με τη Γάκα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δύο τους φέρονται να συζήτησαν για το τι μπορεί να είχε προκαλέσει την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Ο υπνοθεραπευτής σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα διουρητικά που, όπως υποστήριξε, του είχε πει ο ίδιος ο Μαζωνάκης ότι λάμβανε λόγω κατακράτησης υγρών.

Υπνοθεραπευτής: «Προχθές μου είπε πως παίρνει διουρητικά γιατί είχε κατακράτηση υγρών. Μήπως φταίει αυτό;»

Γιατρός: «Και αυτά ρίχνουν την πίεση, αλλά δεν ξέρω τι άλλο έχει πάρει. Δεν καταλάβαινα τι έλεγε».

Η συνομιλία αυτή αναμένεται να αξιολογηθεί μαζί με το σύνολο των υπόλοιπων στοιχείων της δικογραφίας.

Στο μικροσκόπιο οι επικοινωνίες

Στο μεταξύ, οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν το χρονικό των γεγονότων και μέσα από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των προσώπων που βρίσκονταν γύρω από την υπόθεση.

Με δικαστική απόφαση έχει διαταχθεί η άρση του απορρήτου για έξι τηλέφωνα: εκείνα των δύο κατηγορούμενων γιατρών, τριών εργαζομένων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζωνάκη.

Παράλληλα, υπό εξέταση τίθεται και κατασχεθέν ηλεκτρονικό υλικό.

Το χρονικό διάστημα που έχει τεθεί υπό έλεγχο εκτείνεται από τις 11 Ιουλίου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2026, δηλαδή την επομένη του θανάτου του τραγουδιστή.

Τι θα γίνει με το σπίτι του τραγουδιστή

Τέλος στις φήμες πως το ακίνητο στο οποίο έμενε ο Γιώργος Μαζωνάκης επρόκειτο να μετατραπεί σε μουσείο ή χώρο αφιερωμένο στην καλλιτεχνική του πορεία έβαλαν άνθρωποι από το περιβάλλον του. Η παραφιλολογία αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση των ανθρώπων που βρίσκονται στενά στο πλευρό του δημοφιλούς ερμηνευτή, οι οποίοι έσπευσαν να αποκαταστήσουν την αλήθεια.

Ξεκαθαρίζοντας το τοπίο, το περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη διαψεύδει κατηγορηματικά τα όσα γράφτηκαν και δίνοντας τη δική του σαφή απάντηση.

Χαρακτηριστικά, από το περιβάλλον του καλλιτέχνη αναφέρθηκε:

«Το σπίτι ήταν νοικιασμένο, αυτό που έχει γραφτεί ότι θα γίνει μουσείο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.»

Με αυτή τη δήλωση μπαίνει οριστικό τέλος στις φήμες που ήθελαν τον χώρο να αλλάζει χρήση ή να αξιοποιείται εκθεσιακά, καθώς πρόκειται για μια ιδιωτική μισθωμένη κατοικία και όχι για ιδιόκτητο ακίνητο που θα μπορούσε να περάσει σε άλλη διαχείριση.

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