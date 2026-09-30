Μαρούσι: Συνελήφθη 43χρονος που αυνανιζόταν έξω από δημοτικό σχολείο

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Στη σύλληψη ενός 43χρονου άντρα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας προχώρησαν χθες, στις 12:30 το μεσημέρι, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ στο Μαρούσι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος αυνανιζόταν έξω από δημοτικό σχολείο, έγινε αντιληπτός από τους δασκάλους η οποίοι ειδοποίησαν την ΕΛ.ΑΣ.
Σε ελάχιστα λεπτά ήρθε περιπολικό και ο άντρας συνελήφθη από τους αστυνομικούς.
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