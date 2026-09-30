Θεσσαλονίκη: 72χρονος χαρίζει «φως» με τον θάνατό του

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Το φως τους θα αποκτήσουν έως και τέσσερις ασθενείς, χάρη στη δωρεά των κερατοειδών ενός 72χρονου άνδρα, ο οποίος νοσηλευόταν στην Α΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» και απεβίωσε την περασμένη Δευτέρα.

Η δωρεά κερατοειδών μετά τον θάνατο μπορεί να προσφέρει σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όρασης τη δυνατότητα αποκατάστασης της όρασής τους. Να σημειωθεί ότι από δύο κερατοειδείς ενός δότη μπορούν πρακτικά να επωφεληθούν τέσσερις λήπτες, επειδή πλέον μπορούν να χρησιμοποιούνται διαφορετικά τμήματα του κάθε κερατοειδούς για διαφορετικές μορφές μεταμόσχευσης.

Η λήψη των κερατοειδών πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα στην Τράπεζα Μοσχευμάτων Κερατοειδούς του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, με τη συμβολή του ΕΚΑΒ.

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