Αθήνα: Κινητοποίηση ενάντια σε διώξεις εκπαιδευτικών για… «ανάρμοστη συμπεριφορά» λόγω συνδικαλιστικής δράσης

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Σε μαζική κινητοποίηση έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής προχώρησαν εκπαιδευτικά σωματεία το πρωί της Τετάρτης (30/9).

Την ίδια ώρα είχε προγραμματιστεί να εξεταστούν από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, οι υποθέσεις πέντε εκπαιδευτικών, οι οποίοι είχαν λάβει μέρος σε στάση εργασίας και κινητοποίηση με συνδικαλιστική κάλυψη κατά των εξετάσεων PISA στις 10 Μαΐου 2023.

Οι πέντε εκπαιδευτικοί (Γιώργος Καββαδίας/συνταξιούχος εδώ και περίπου δύο χρόνια, Ακρίτας Καλούσης, Δημήτρης Μητρόπουλος, Νάση Σακκιώτη και Νεκτάριος Χατζηανδρέου) είχαν κληθεί σε απολογία στις 5 Αυγούστου, μετά από παραπομπές της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.

Μεταξύ άλλων κατηγορούνται για «αναξιοπρεπή ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εκτός υπηρεσίας».

Σωματεία και σύλλογοι εκπαιδευτικών ζητούν την απόσυρση των παραπομπών, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή σε συλλογική κινητοποίηση και η έκφραση άποψης δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πειθαρχικά ζητήματα. Η κρίση επί των συγκεκριμένων υποθέσεων ανήκει πλεόν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ενώ η απόφαση θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

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