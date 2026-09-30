search
ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 14:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2026 13:17

Αθήνα: Κινητοποίηση ενάντια σε διώξεις εκπαιδευτικών για… «ανάρμοστη συμπεριφορά» λόγω συνδικαλιστικής δράσης

30.09.2026 13:17
ekpaideusi_new
φωτογραφία αρχείου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε μαζική κινητοποίηση έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής προχώρησαν εκπαιδευτικά σωματεία το πρωί της Τετάρτης (30/9).

Την ίδια ώρα είχε προγραμματιστεί να εξεταστούν από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, οι υποθέσεις πέντε εκπαιδευτικών, οι οποίοι είχαν λάβει μέρος σε στάση εργασίας και κινητοποίηση με συνδικαλιστική κάλυψη κατά των εξετάσεων PISA στις 10 Μαΐου 2023.

Οι πέντε εκπαιδευτικοί (Γιώργος Καββαδίας/συνταξιούχος εδώ και περίπου δύο χρόνια, Ακρίτας Καλούσης, Δημήτρης Μητρόπουλος, Νάση Σακκιώτη και Νεκτάριος Χατζηανδρέου) είχαν κληθεί σε απολογία στις 5 Αυγούστου, μετά από παραπομπές της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.

Μεταξύ άλλων κατηγορούνται για «αναξιοπρεπή ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εκτός υπηρεσίας».

Σωματεία και σύλλογοι εκπαιδευτικών ζητούν την απόσυρση των παραπομπών, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή σε συλλογική κινητοποίηση και η έκφραση άποψης δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πειθαρχικά ζητήματα. Η κρίση επί των συγκεκριμένων υποθέσεων ανήκει πλεόν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ενώ η απόφαση θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

Διαβάστε επίσης:

Υπόθεση Μαζωνάκη: «Η Γάκα διψούσε για χρήμα και εξουσία» λέει πρώην συνεργάτης – Ο διάλογός της με τον υπνοθεραπευτή μετά τον θάνατο του τραγουδιστή

Ανδρέας Θεοδωρόπουλος: Αρνείται τις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία ο δικηγόρος – «Προϊόν AI το ηχητικό, δεν υπήρξε ποτέ καμία κακοποίηση»

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού – Πού θα έρθουν βροχές και καταιγίδες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsakirogloy-diavati-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ώρες δοκιμασίας για τη Χρυσούλα Διαβάτη – Η κατατονία και οι δυσκολίες που περιγράφει ο Νικήτας Τσακίρογλου

axepa new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 72χρονος χαρίζει «φως» με τον θάνατό του

S-400
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Δεν λέει «όχι» στη μεταφορά των S-400 της Τουρκίας σε «τρίτη χώρα» – «Αρκεί να είναι φιλική στη Μόσχα»

american_soldiers_iraq
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Αποχωρούν οριστικά οι ΗΠΑ από το Ιράκ – Φόβοι για επανεμφάνιση του ISIS και παρεμβάσεις του Ιράν

Anne-Hathaway-new
LIFESTYLE

Anne Hathaway: Έλαμψε στο κόκκινο χαλί σε προχωρημένη εγκυμοσύνη (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
UEFA
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA: Πρόστιμα 140.500 ευρώ για ευρωπαϊκά ματς τεσσάρων ελληνικών ομάδων – Στην ΑΕΚ η βαρύτερη «καμπάνα»

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

Kalodio_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Με καλώδιο στα Κατεχόμενα «απαντάει» στη σύνδεση Ελλάδας με Κύπρο - Αρχές Οκτωβρίου στέλνει το «Ορούτς Ρέις» και πολεμικά πλοία

gaka-profil
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Πάνω από 500.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα της 56χρονης γιατρού – Οι καταγγελίες για «μαύρα» και λογαριασμό στη Λετονία

kostas-panagopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Παναγόπουλος (Alco) στο topontiki.gr αδειάζει Interview: «Η εικόνα αυτή επηρεάζει αρνητικά την αντίληψη της κοινωνίας για τις δημοσκοπήσεις»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 14:25
tsakirogloy-diavati-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ώρες δοκιμασίας για τη Χρυσούλα Διαβάτη – Η κατατονία και οι δυσκολίες που περιγράφει ο Νικήτας Τσακίρογλου

axepa new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 72χρονος χαρίζει «φως» με τον θάνατό του

S-400
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Δεν λέει «όχι» στη μεταφορά των S-400 της Τουρκίας σε «τρίτη χώρα» – «Αρκεί να είναι φιλική στη Μόσχα»

1 / 3