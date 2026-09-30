Ηράκλειο: Άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πηγάδι, μεγάλη επιχείρηση από Πυροσβεστική και ΕΜΑΚ

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Συναγερμός έχει σημάνει στον Πύργο του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, στο Ηράκλειο για έναν άνδρα που έπεσε σε πηγάδι.
Σύμφωνα με το creta24, το άτομο δεν έχει τις αισθήσεις του, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρσή του.
Στο σημείο έχουν σπεύσει 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύργου, καθώς και δυνάμεις της 3ης ΕΜΑΚ, προκειμένου να προσεγγίσουν το άτομο και να το ανασύρουν από το πηγάδι.
Παράλληλα, στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το άτομο βρέθηκε μέσα στο πηγάδι.
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