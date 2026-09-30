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30.09.2026 15:31

Εισαγγελική έρευνα για τις «εναλλακτικές θεραπείες» καρκίνου της κλινικής στη Βόρεια Μακεδονία – Ασθενείς πλήρωσαν έως 100.000 ευρώ για «αλλαγή DNA»

30.09.2026 15:31
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Εισαγγελική έρευνα προκάλεσαν καταγγελίες για τον χώρο των λεγόμενων «εναλλακτικών θεραπειών», που διατύπωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, περιγράφοντας την περιπέτεια της συζύγου του, η οποία έπασχε επί χρόνια από καρκίνο των ωοθηκών.

Με βάση τα όσα κατήγγειλε ο κ. Κωνσταντινίδης στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» και αναπαράχθηκαν σε ενημερωτικές ιστοσελίδες, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προς ποινική διερεύνηση, για το εάν στοιχειοθετούνται αδικήματα, τόσο σε βαθμό κακουργήματος όσο και σε βαθμό πλημμελήματος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Κωνσταντινίδης, η σύζυγός του απευθύνθηκε σε κέντρο γιατρού στη Βόρεια Μακεδονία, με παράρτημα στη Φλώρινα και παρουσία στη Θεσσαλονίκη («με μικρό ιατρείο»), καταβάλλοντας συνολικά περίπου 100.000 ευρώ. Όπως υποστήριξε ο καταγγέλλων, η γυναίκα υποβλήθηκε σε θεραπείες τύπου «πλασμαφαίρεσης», ενώ της υποσχέθηκαν ακόμη και αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων με χρήση θερμοφόρων. Ο ίδιος περιέγραψε, επιπλέον, ένα ευρύτερο κύκλωμα που, όπως είπε, ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, επεκτεινόταν στη Βιέννη, αλλά και στη Μάλτα, όπου φέρεται να διακινούνταν ειδικά χάπια από μανιτάρια που δήθεν άλλαζαν τη διάθεση.

Όπως ανέφερε ο κ. Κωνσταντινίδης, η σύζυγός του απομακρύνθηκε από την κλασική ιατρική και πέθανε δύο μήνες αργότερα με φρικτούς πόνους και μεταστάσεις.

Ο ίδιος δεν προέβη σε καταγγελία ενώπιον των Αρχών, επειδή, όπως είπε, δεν το ήθελε η σύζυγός του και καθώς τον αποθάρρυνε ο δικηγόρος τουμου είπε να μην ασχοληθώ γιατί θα μπλέξω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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