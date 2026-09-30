Σοκάρει ο προέδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου: Έχασε τη σύζυγό του από «εναλλακτικές θεραπείες» για τον καρκίνο – Σπηλιές, «μανιταροχάπια» και «κλινική» στα Σκόπια

Takeaways by to pontiki AI Ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, κατήγγειλε τη δράση κυκλώματος εναλλακτικών θεραπειών, το οποίο ακολούθησε η σύζυγός του για την αντιμετώπιση του καρκίνου.

Η σύζυγος του κ.

Κωνσταντινίδη κατέβαλε σημαντικά χρηματικά ποσά σε κέντρο στα Σκόπια και τη Θεσσαλονίκη, υποβαλλόμενη σε αμφίβολης επιστημονικής βάσης διαδικασίες που ο ίδιος χαρακτήρισε ως απαράδεκτες.

Το δίκτυο των εναλλακτικών θεραπειών επεκτεινόταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Βιέννη και η Μάλτα, όπου πωλούνταν σκευάσματα με ψυχοτρόπες επιδράσεις.

Η σύζυγος του καταγγέλλοντος, η οποία είχε εγκαταλείψει την κλασική ιατρική παρακολούθηση, απεβίωσε πριν από τρία χρόνια, έχοντας δαπανήσει περίπου 100.000 ευρώ για τις συγκεκριμένες πρακτικές.

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Σε μια σοβαρή καταγγελία για τον χώρο των λεγόμενων «εναλλακτικών θεραπειών» προχώρησε ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, μιλώντας παράλληλα για την προσωπική τραγωδία που βίωσε η οικογένειά του. Όπως αποκάλυψε, η σύζυγός του, η οποία αντιμετώπιζε επί χρόνια καρκίνο, πέθανε πριν από τρία χρόνια, αφού είχε ακολουθήσει θεραπεία τύπου πλασμαφαίρεσης σε κλινική στα Σκόπια, αναζητώντας μια διαφορετική αντιμετώπιση της ασθένειάς της.

«Λειτουργούσαν σαν παλιοί μάγοι»

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης περιέγραψε πώς η σύζυγός του, έπειτα από περίπου δύο δεκαετίες αντιμετώπισης του καρκίνου των ωοθηκών με χημειοθεραπείες και χειρουργικές επεμβάσεις, αποφάσισε να απευθυνθεί σε κέντρο στα Σκόπια.

Όπως ανέφερε:

«Η γυναίκα μου είχε καρκίνο ωοθηκών μια 20ετία και πήγαινε καλά με χημειοθεραπείες και χειρουργεία. Κλασικά. Βρήκε ένα κέντρο στα Σκόπια. Της είπα: Στα Σκόπια υπάρχει Χάρβαρντ και δεν το ήξερα; Έγινα λίγο ρατσιστής. Και μάλιστα ζητούσε λεφτά. Ήταν κέντρο το οποίο είχε παράρτημα στη Φλώρινα και ζητούσε να βάλουμε λεφτά στην τράπεζα των Σκοπίων. Εγώ είπα: Δεν θα περάσω στο παράλογο και το μεταφυσικό. Δεν ξαναμιλάμε γι’ αυτό το θέμα, ούτε να το ξανακούσω. Η ίδια όμως βρήκε τρόπο να πάει, πλήρωσε στην αρχή 32.000 στην τράπεζα των Σκοπίων και μετά έμεινε δύο μήνες στη Θεσσαλονίκη. Έφυγε από εμένα, χωρίσαμε τότε. Υπολογίζω ότι έδινε 6.000 ευρώ την εβδομάδα. Από περιέργεια και μόνο ο μικρός μου γιος μπήκε, είδε το ιατρείο και μου είπε: Μπαμπά, μην πας εκεί, θα τους δείρεις. Είναι απαράδεκτο».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών αναφέρθηκε στη διαδικασία που, όπως είπε, ακολουθούσε η σύζυγός του, καθώς και στις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο.

«Έκανε ένα είδος πλασμαφαίρεσης. Ούτε εγώ κατάλαβα. Έβαζε θερμοφόρες, από αυτές που βάζουμε στα πόδια τον χειμώνα για να ζεσταινόμαστε, και έλεγε ότι άλλαζε το DNA και το RNA του κυττάρου. Έλεγε πως είναι ο Θεός. Αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν σαν παλιοί μάγοι. Οι κανονικοί γιατροί μιλάνε με μια αβεβαιότητα, γιατί είναι επιστήμονες. Η επιστήμη είναι η ερώτηση, δεν είναι η απάντηση. Ο μάγος όμως είναι βέβαιος, όπως ο Θεός. Παγιδεύει τους ανθρώπους. Είχε ιατρείο στη Θεσσαλονίκη. Ένα ιατρείο, και μάλιστα μικρό. Έκανε την κουζίνα ένα είδος εξεταστηρίου. Η σύζυγός μου δεν έκανε καταγγελία. Τον λάτρευε. Την είχε πείσει. Πήρε τον δικηγόρο μου να με καταγγείλει εμένα ότι λέω ψέματα. Δεν είδα μηχανήματα τότε, είδα ορούς για να παίρνουν αίμα, το βάζαμε σε θερμοφόρες».

Γιατί δεν απευθύνθηκε στις Αρχές

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν είχε καταγγείλει ο ίδιος την υπόθεση στις αρμόδιες Αρχές, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης εξήγησε ότι η σύζυγός του δεν το επιθυμούσε, ενώ, όπως είπε, και ο δικηγόρος του τον είχε συμβουλεύσει να μην εμπλακεί.

Παράλληλα, υπολόγισε ότι το συνολικό κόστος της υπόθεσης για τη σύζυγό του έφθασε περίπου τις 100.000 ευρώ.

Όπως είπε:

«Δεν μπορούσα να το καταγγείλω, η ίδια δεν ήθελε. Μάλιστα ο δικηγόρος μου μού είπε να μην ασχοληθώ, γιατί θα μπλέξω. Της κόστισε γύρω στις 100.000 ευρώ αυτή η ιστορία. Το κύκλωμα αυτό ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, πήγαινε στη Βιέννη, όπου υπήρχε ένα είδος μουσουλμάνου παπά, βεζίρη, όπου σε έβαζε σε μια σπηλιά, “απομαγνήτιζε” τα κύτταρά μας, όπως λέγανε. Εκεί πλήρωνες 20-30 χιλιάδες. Μετά το κύκλωμα πήγαινε στη Μάλτα, όπου υπήρχε παραγωγή μανιταροχαπιών τα οποία σου άλλαζαν τη διάθεση. Μια φορά πήρα ένα ως γιατρός και λιποθύμησα. Όταν ξύπνησα δεν θυμόμουν τίποτα. Αυτά τα χάπια τα πουλούσαν γύρω στα 120 ευρώ το κουτάκι».

Βιέννη, Μάλτα και «μανιταροχάπια»

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, η διαδρομή δεν περιοριζόταν στη Θεσσαλονίκη και στα Σκόπια, αλλά επεκτεινόταν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο ίδιος έκανε λόγο για μετάβαση στη Βιέννη, όπου, όπως περιέγραψε, υπήρχε ένας άνθρωπος που έβαζε τους ενδιαφερόμενους σε σπηλιά και ισχυριζόταν ότι «απομαγνήτιζε» τα κύτταρα, με κόστος από 20.000 έως 30.000 ευρώ.

Αναφέρθηκε επίσης στη Μάλτα και σε παραγωγή «μανιταροχαπιών», τα οποία, σύμφωνα με όσα είπε, πωλούνταν περίπου 120 ευρώ το κουτί και υποτίθεται ότι άλλαζαν τη διάθεση. Ο ίδιος δήλωσε ότι είχε δοκιμάσει μία φορά ένα από αυτά, με αποτέλεσμα να λιποθυμήσει και, όταν συνήλθε, να μην θυμάται τίποτα.

«Έφυγε μέσα σε δύο μήνες»

Περιγράφοντας την κατάληξη της περιπέτειας της συζύγου του, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι εκείνη είχε πλέον απομακρυνθεί πλήρως από την κλασική ιατρική.

«Έκανε αυτό το ταξίδι του Οδυσσέα η μακαρίτισσα. Δεν ήθελε να ακούσει κλασικό γιατρό με τίποτα. Μίσησε την κλασική ιατρική. Έφυγε μέσα σε δύο μήνες, με φρικτούς πόνους, με μεταστάσεις που έβγαιναν έξω από το δέρμα της», σημείωσε.

Ο κ. Κωνσταντινίδης ανέφερε ακόμη ότι θεωρεί πιθανό το συγκεκριμένο ιατρείο να εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι και σήμερα.

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