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30.09.2026 09:20

Συνελήφθη γνωστός δικηγόρος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ανήλικου γιου του: Live στο TikTok το περιστατικό

30.09.2026 09:20
agori-kakopoiisi

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Συνελήφθη γνωστός δικηγόρος για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του ανήλικου γιου του, μετά από καταγγελία που έφτασε το βράδυ της Τρίτης στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δικηγόρος, μετά τη σύλληψή του, αφέθηκε ελεύθερος ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του αφορά ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και η υπόθεση θα ακολουθήσει τη δικαστική οδό..

Πώς άρχισε να ξετυλίγεται η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας

Η υπόθεση για ενδοοικογενειακή βία έφτασε στις Αρχές το βράδυ της Τρίτης, όταν η γραμμή καταγγελιών «10201» για θέματα ανηλίκων δέχθηκε τηλεφώνημα από ενήλικο, ο οποίος διατήρησε την ανωνυμία του.

Όπως κατήγγειλε, είχε στην κατοχή του βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο φέρεται ο δικηγόρος να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του παιδιού.

Μάλιστα, το περιστατικό εκτυλισσόταν κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok. Μετά την καταγγελία, σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως δικογραφία και ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του δικηγόρου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Τον εντόπισαν στο σπίτι του στη Βούλα

Οι αστυνομικοί έφτασαν στην κατοικία του στη Βούλα, όπου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ίδιος αρχικά αρνήθηκε να τους ανοίξει την πόρτα. Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε η παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Τελικά, τα ξημερώματα της Τετάρτης ο δικηγόρος βγήκε από την κατοικία και μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου, ενώ στην οικία πραγματοποιήθηκε έρευνα παρουσία εισαγγελέα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλημμεληματικές πράξεις. Ο δικηγόρος αφέθηκε ελεύθερος στη συνέχεια με προφορική εντολή εισαγγελέα λόγω ιδιότητας

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