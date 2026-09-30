Καλαμάτα: Διαρρήκτης τραυμάτισε με χαρτοκόπτη 73χρονη που τον «έπιασε» στο σπίτι της κόρης της – Άρπαξε πορτοφόλι με 2.000 ευρώ

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Τον τρόμο έζησε μία 73χρονη γυναίκα, το πρωί της Δευτέρας (28/9) στην Καλαμάτα, όταν ήρθε αντιμέτωπη με έναν διαρρήκτη που είχε παραβιάσει το διαμέρισμα της κόρης της.

Ήταν λίγο μετά τις 10:30 το πρωί, όταν η 73χρονη επέστρεφε στο σπίτι της και διαπίστωσε ότι ένας κουκουλοφόρος ληστής βρισκόταν εντός του διπλανού διαμερίσματος, όπου διαμένει η κόρη της, στον ίδιο όροφο με τη δική της κατοικία.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα eleftheriaonline.gr, η 73χρονη άρχισε να καλεί σε βοήθεια, ενώ επιχείρησε να σταματήσει τον άγνωστο δράστη, ο οποίος της επιτέθηκε με έναν χαρτοκόπτη, τραυματίζοντάς την ελαφρά στα χέρια.

Στη συνέχεια ο δράστης, που είχε αρπάξει ήδη το πορτοφόλι της κόρης της, εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση. Σύμφωνα με την καταγγελία, το πορτοφόλι περιείχε το ποσό των 2.000 ευρώ.

Η γυναίκα ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές αρχές, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να σπεύσουν στο σημείο, εκκινώντας τις έρευνες στο διαμέρισμα για τον εντοπισμό στοιχείων που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη.

Παράλληλα, άρχισαν να λαμβάνουν καταθέσεις για το περιστατικό και αναζήτησαν τυχόν βιντεοληπτικό υλικό, που μπορεί να έχει καταγράψει τις κινήσεις του δράστη.

Την έρευνα για την υπόθεση έχουν αναλάβει τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, που αναζητούν τον δράστη, ο οποίος φέρεται να είναι νεαρός σε ηλικία.

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