Άνω Λιόσια: Eισαγγελική έρευνα για τον ξυλοδαρμό της διευθύντριας του νηπιαγωγείου – Αναζητείται ο δράστης (videos)

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Συνεχίζονται οι αντιδράσεις από το σοκαριστικό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων.

Η εκπαιδευτικός, η οποία είναι μητέρα ανήλικου παιδιού που βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό κατά το οποίο τραυματίστηκε, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό και να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.

Για την υπόθεση έχουν ενημερωθεί ο εισαγγελέας Πρωτοδικών και ο εισαγγελέας Ανηλίκων.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε σύλληψη της μητέρας του παιδιού, που φέρεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο, ενώ αναζητείται ο πατέρας, σε βάρος του οποίου έχει υποβληθεί μήνυση για απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη.

«Θόλωσα, της έριξα δυο χαστούκια»

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψε τη διευθύντρια να απευθύνεται σε ιδιαίτερα έντονο ύφος σε παιδιά ηλικίας περίπου 4 και 5 ετών με αφορμή ζημιά που είχαν προκαλέσει – κατά τα λεγόμενά της – στο νεοανακαινισθέν σχολείο.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο πατέρας του παιδιού τη χτύπησε στο κεφάλι με γροθιά, ενώ η μητέρα της έδωσε χαστούκι.

Σε βίντεο ντοκουμέντο ο πατέρας ακούγεται να λέει στη νηπιαγωγό καθώς τη σπρώχνει και τραβάει τα μαλλιά της. «Γιατί να τη χτυπήσεις ρε; Φτου σου από εδώ».

Τη δική του εκδοχή για την επίθεση στη διευθύντρια του νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων δίνει ο πατέρας της 4χρονης μαθήτριας, παραδεχόμενος ότι μπήκε στο σχολείο και χτύπησε την δασκάλα μετά την ένταση που είχε προηγηθεί.

Μιλώντας στο Mega, ο γονέας της 4χρονης υποστήριξε ότι είχε «θολώσει» από όσα είχαν συμβεί και περιέγραψε ο ίδιος τη στιγμή της επίθεσης στο σχολείο στα Άνω Λιόσια. «Είχα θολώσει τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και ναι, την χτύπησα, έριξα δύο χαστούκια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην 4χρονη κόρη του, διατυπώνοντας τον ισχυρισμό ότι το παιδί μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα χωρίς την παρουσία της μητέρας του.

«Οι αστυνομικοί πήρανε το δικό μου κορίτσι 4 χρονών στο τμήμα χωρίς να είναι η μάνα παρούσα. Της πήρανε κατάθεση χωρίς να είναι μπροστά κανένας», δήλωσε.

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