ΟΠΕΚΑ: Υποτροφίες 1.000 ευρώ για επιτυχόντες των Πανελλαδικών – Ποιοι δικαιούνται

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων – υποτροφιών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, που αφορά επιτυχόντες και επιτυχούσες των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026, οι οποίοι εισάγονται για πρώτη φορά σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Συνολικά προβλέπονται 2.106 θέσεις.

Μέχρι πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026 στις 23:59.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, από τον άμεσα δικαιούχο γονέα του τέκνου που πληροί τις προϋποθέσεις. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως ορφανική σύνταξη ή σύνταξη αναπηρίας, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από το ίδιο το τέκνο.

Ποιοι μπορούν να λάβουν την υποτροφία

Το πρόγραμμα αφορά τέκνα που είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, πρέπει:

να είχαν τη μαθητική ιδιότητα κατά το σχολικό έτος 2025-2026,

να είναι άγαμα και άνεργα,

να εγγράφονται για πρώτη φορά σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής,

να έχουν επιτύχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026 ή μέσω άλλης διαδικασίας που εξομοιώνεται με τις Πανελλαδικές από το αρμόδιο υπουργείο.

Τι γίνεται αν οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις θέσεις

Η υποβολή αίτησης δεν σημαίνει αυτομάτως και χορήγηση της υποτροφίας. Εφόσον οι αιτήσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ξεπεράσουν τις 2.106 διαθέσιμες θέσεις, οι τελικοί δικαιούχοι θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν επομένως περιθώριο έως τις 15 Οκτωβρίου 2026 στις 23:59 για να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική διαδικασία.

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