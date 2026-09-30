Βροχερή η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη: Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα 

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Η Ευρώπη παρουσιάζει ένα έντονα διχασμένο καιρικό σκηνικό, καθώς ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων παγιδεύει θερμές αέριες μάζες.

Την ίδια στιγμή, η διάταξη αυτή λειτουργεί ως «αντλία» που κατευθύνει ψυχρότερο αέρα προς την περιοχή μας, φέρνοντας ψύχρα, θυελλώδεις βοριάδες και επιλεκτικές βροχές.

Κοιτώντας λοιπόν αναλυτικά την εξέλιξη του καιρού, σήμερα Τετάρτη (30/9), ξεκινώντας από τα βόρεια, ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος ενώ γενικά θα έχουμε αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Πιθανές είναι ωστόσο οι ψιχάλες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, στην Πίνδο, στην Χίο και στην Μυτιλήνη.

Στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στο Ιόνιο ο ήλιος θα κυριαρχεί περισσότερο. Αντιθέτως, στις Σποράδες, στα νησιά του Βόρειο Αιγαίου, στην Μαγνησία και στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια περιμένουμε περισσότερες βροχές και πιθανές καταιγίδες ή τοπικά μπουρίνια.

Νοτιότερα, αναμένονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην Νότια Εύβοια, στις Δυτικές Κυκλάδες και λιγότερα φαινόμενα στην Ανατολική Στερεά και στα ορεινά της Ανατολική Πελοποννήσου. Στο νότιο Ιόνιο, στις υπόλοιπες Κυκλάδες και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με κάποιες νεφώσεις.

Τέλος, περισσότερες βροχές και καταιγίδες θα απασχολήσουν την Κρήτη και κυρίως το βόρειο τμήμα του νησιού. Εκεί τα φαινόμενα πρόσκαιρα θα είναι ιδιαίτερα έντονα. Παράλληλα, στα Δωδεκάνησα και στο απομακρυσμένο Καστελόριζο δεν θα λείψουν κάποιες βροχές μέσα στην μέρα.

Στο πεδίο των ανέμων…Οι βοριάδες θηρεύουν στο Αιγαίο φτάνοντας τα επίπεδα θύελλας έως 7-8 μποφόρ, κυρίως στα κεντρικά, στα βόρεια και στην Θάλασσα των Κυθήρων. Αντιθέτως, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι και δεν θα προβληματίσουν.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Έτσι, το θερμόμετρο θα δείξει το μεσημέρι τους 20 με 23 βαθμούς κελσίου στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Την ίδια ώρα, στη Δυτική χώρα αλλά και στα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς κελσίου. Ταυτοχρονα το κρύο στα ορεινά καθιστά το σκηνικό χειμερινό.

Στην Αττική θα ξυπνήσουμε με συννεφιασμένο ουρανό και τα σύννεφα θα επιμείνουν όλη μερα. Θα δημιουργείται η αίσθση ότι «το πάει για βροχή» και εκεί πιθανώς να δόυμε λίγα ψιλόβροχα κυρίως στα βόρεια και δυτικά του νομου. Οι βοριάδες ισχυροί στα ανατολικά και νότια του νομού με εντάσεις που θα φτάνουν και τα 6-7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα δείξει από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη γενικά δεν περιμένουμε φαινόμενα ενώ σύννεφα θα κάνουν την εμφάνιση τους. Μεταβλητοί άνεμοι μέτριας έντασης στον θερμαικό, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη (1/10) ο άστατος καιρός θα επιμείνει στα Αν. Ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, με τα περισσότερα όμως φαινόμενα να εκδηλώνονται στην Εύβοια και την Κρήτη. Η πορεία δίνει στασιμότητα και επιμονή των βροχών στις ίδιες περιοχές.. Με απλά λόγια.. είμαστε θεατές στο ίδιο φθινοπωρινό έργο και αυτή την εβδομάδα ενώ οι λάτρεις του γκρίζου ουρανού έχουν την τιμιτική τους!

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