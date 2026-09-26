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26.09.2026 06:50

Ψυχρή λίμνη φέρνει άκρως φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο: Βροχές, καταιγίδες και αισθητή ψύχρα

26.09.2026 06:50
kairos

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Ψυχρή λίμνη έχει εγκατασταθεί πάνω από τη χώρα μας, ρίχνοντας τη θερμοκρασία αισθητά κάτω από τις κανονικές για την εποχή τιμές. Ο μεσημεριανός ήλιος δίνει πλέον γρήγορα τη θέση του στη φθινοπωρινή ψύχρα, ενώ ο ασταθής Σεπτέμβριος μας φέρνει ένα άκρως βροχερό Σαββατοκύριακο.

Γενικευμένη μεταβολή με βροχές, καταιγίδες και αισθητό κρύο

Η διαταραχή που επηρεάζει τη δυτική χώρα επεκτείνεται γρήγορα. Από νωρίς το πρωί, βροχές και πιθανές καταιγίδες εκδηλώνονται στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, καθώς και τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, με τα φαινόμενα να είναι πιο ισχυρά στα ορεινά. Αργότερα ο καιρός βελτιώνεται σταδιακά από τα βόρεια, ενώ βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν την Ήπειρο, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Επτάνησα, με τα φαινόμενα τη νύχτα να μετατοπίζονται ανατολικότερα. Στο Βόρειο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις ενδέχεται να δώσουν ψιλόβροχα, ενώ σε Μυτιλήνη και Χίο ο καιρός θα παραμείνει αίθριος.

Στη Στερεά, τα νησιά του Σαρωνικού και την Πελοπόννησο θα βρέχει ήδη από το μεσημέρι, με τα φαινόμενα να εντείνονται όσο περνά η ώρα με μπόρες και καταιγίδες — πρόσκαιρα ισχυρές σε Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία και Κύθηρα. Καταιγίδες αναμένονται επίσης στα νότια Επτάνησα, ενώ στις δυτικές Κυκλάδες θα σημειωθούν λίγες ψιχάλες.

Στην Κρήτη, από το μεσημέρι και μετά εκδηλώνονται βροχές στα δυτικά και πιθανές καταιγίδες στα Χανιά, ενώ στα Δωδεκάνησα και το Καστελόριζο ο ήλιος θα εναλλάσσεται με συννεφιά. Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, πιο εξασθενημένοι στα κεντρικά και ανατολικοί έως 4 με 5 μποφόρ στα νότια. Στο Ιόνιο θα πνέουν ισχυροί από νότιες και ανατολικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σημειώνει αισθητή πτώση: το μεσημέρι θα φτάσει τους 24 με 25°C στη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, τους 23°C στα δυτικά και μόλις τους 18 με 20°C στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Τα ξημερώματα, μονοψήφιες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στα βόρεια ορεινά και ημιορεινά.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι άστατος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με νεφώσεις που θα δίνουν ποτιστικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20°C. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται συννεφιασμένος και βροχερός καιρός έως το μεσημέρι, με τον Βαρδάρη να ενισχύεται στον Θερμαϊκό έως 5 μποφόρ και το θερμόμετρο να δείχνει από 11 έως 19°C.

Τα «απόνερα» του χαμηλού, ισχυροί βοριάδες και χαμηλές θερμοκρασίες

Την Κυριακή, το χαμηλό βαρομετρικό αφήνει τα «απόνερά» του. Ο καιρός θα διατηρηθεί νεφελώδης στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τα δυτικά και το Ιόνιο όπου θα υπάρξουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο, ενώ στη συνέχεια θα επηρεαστούν οι δυτικές Κυκλάδες και η Κρήτη. Τοπικά και πρόσκαιρα τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά και ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βοριάδες 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και το Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι πιο εξασθενημένοι, μέτριας έντασης. Ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο στα δυτικά, φτάνοντας το μεσημέρι τους 25 με 27°C. Αντίθετα, στην Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 23°C.

Η προοπτική για τις επόμενες ημέρες

Τη Δευτέρα διατηρούνται κάποιες βροχές κυρίως στα νότια τμήματα μαζί με την ψύχρα. Στη συνέχεια, το σκηνικό διατηρεί τη φθινοπωρινή ψύχρα, τα ψιλόβροχα και τα διαστήματα ηλιοφάνειας, διατηρώντας παράλληλα μια σχετική αβεβαιότητα για την εξέλιξη. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου κυλάει σε άκρως φθινοπωρινούς ρυθμούς. Για όσους κανονίζετε βραδινές εξόδους ή συναυλίες, μην ξεχάσετε τη ζακέτα, το αδιάβροχο και την ομπρέλα σας.

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