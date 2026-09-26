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26.09.2026 07:45

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

26.09.2026 07:45
efimerides

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: ” Επιχείρηση “μεσαία εισοδήματα””

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “”Διαιτητής” συμφερόντων ο Μητσοτάκης”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Η δίκη για την ΕΑΣ και οι νέες προσφυγές”

ΕΣΤΙΑ: “Δεν έπρεπε να εκλεγεί η Ελλάς μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “2 Ελλάδες – Ευρωπαϊκό ρεκόρ στα επιχειματικά κέρδη – Προτελευταίοι σε μισθούς, υψηλός κίνδυνος φτώχειας”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Ψάχνουν για απαντήσεις στα συντρίμμια της Πλάκας”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Με το ΚΚΕ μπροστά για τον σοσιαλισμό!”

ΤA NEA: “Το στοίχημα του καλωδίου σύστημα 1-Χ-2”

ΚONTRA: “Το Μαξίμου σκανάρει τους υποψήφιους του Σαμαρά”

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Φόρος 49,5% στη ρευστοποίηση cryptos”

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