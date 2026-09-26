Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: ” Επιχείρηση “μεσαία εισοδήματα””
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “”Διαιτητής” συμφερόντων ο Μητσοτάκης”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Η δίκη για την ΕΑΣ και οι νέες προσφυγές”
ΕΣΤΙΑ: “Δεν έπρεπε να εκλεγεί η Ελλάς μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “2 Ελλάδες – Ευρωπαϊκό ρεκόρ στα επιχειματικά κέρδη – Προτελευταίοι σε μισθούς, υψηλός κίνδυνος φτώχειας”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Ψάχνουν για απαντήσεις στα συντρίμμια της Πλάκας”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Με το ΚΚΕ μπροστά για τον σοσιαλισμό!”
ΤA NEA: “Το στοίχημα του καλωδίου σύστημα 1-Χ-2”
ΚONTRA: “Το Μαξίμου σκανάρει τους υποψήφιους του Σαμαρά”
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Φόρος 49,5% στη ρευστοποίηση cryptos”
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