Ο Μούσιος, ο Τσεκούρας και η Αντωνά, ο περιποιητικός Λάκης, ο Guardian, ο Τσουκαλάς και η Γερμανού με τους τηλεοπτικούς «εγκέφαλους» του «Ριφιφί»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το νου σας… Αρχίζει το «Mega Non Stop» από αυτό το Σάββατο…

Πρεμιέρα στις 09.20 έχει προγραμματιστεί να κάνει η νέα ενημερωτική εκπομπή του Mega με τους Ζήση Μούσιο, Βασίλη Τσεκούρα, Μαρία Αντωνά.

Ήδη η προσθήκη της Αντωνά έχει προκαλέσει συζητήσεις, συνειρμικές σκέψεις σε σχέση με τον ανταγωνισμό και τον χρονικό προγραμματισμό του και ιντριγκαδόρικα σενάρια, με αφορμή εκπομπή που θα αρχίσει να μεταδίδεται σε περίπου κανα μήνα την ίδια πάνω κάτω ώρα.

Πάντως, το προωθητικό τρέιλερ της εκπομπής είναι έξυπνο αν και η τελική ατάκα είναι κάπως άκομψη…

… και την παραπάνω Τετάρτη το «Αλ Τσαντίρι νιούζ»

Στις 7 Οκτωβρίου στις 21.00 είναι προγραμματισμένη η πρεμιέρα της σατιρικής εκπομπής «Αλ Τσαντίρι νιούζ». Η εκπομπή επιφυλάσσει ιδιαίτερη «περιποίηση» σε κυβερνητικό στέλεχος, λένε τηλεοπτικοί κύκλοι που είναι σε θέση να γνωρίζουν και διακρίνονται για την φειδώ τους.

Αγνό joint venture Liberal – Καθημερινής

Το Liberal δημοσίευσε ότι η Φιλελεύθερος Εκδοτική και οι Νέες Καθημερινές Εκδόσεις, «προχωρούν σε στρατηγική συνεργασία στον τομέα της δημιουργίας περιεχομένου και της ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων, με έμφαση στην καινοτομία και τις σύγχρονες ανάγκες του αναγνωστικού κοινού. Η συνεργασία φιλοδοξεί να δημιουργήσει νέες δυνατότητες στον χώρο της ενημέρωσης, συνδυάζοντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και το δημοσιογραφικό αποτύπωμα των δύο οργανισμών με τις ευκαιρίες που δημιουργούν τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία».

Η ανακοίνωση τροφοδότησε σεναριολογία για συγχώνευση κλπ κλπ κλπ. Από την Φιλελεύθερος εκδοτική αποσαφηνίζουν ότι όλα αυτά του αναπαράγονται συνιστούν αποκυήματα φαντασίας. «Το Liberal δεν πουλιέται», είναι η λακωνική απάντηση.

Οι δύο δημοσιογραφικοί οργανισμοί κάνουν σύμπραξη, σε ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσω ψηφιακής τεχνολογίας «Δηλαδή οργάνωση και κάλυψη διαδικτυακών συνεδρίων, δραστηριοποίηση σε ειδικές ψηφιακές εκδόσεις, ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου, γενικότερα», κατατοπίζουν πηγές με καλή γνώση της συμφωνίας.

Το Τrump TV είναι πραγματικότητα. Αλλά στην πραγματικότητα τι μεταδίδει;

Το περιβόητο Trump TV ξεφύτρωσε σαν μανιτάρι- αντιδραστικά- την ημέρα που τα κυρίαρχα αμερικανικά ΜΜΕ κατέβασαν τα μικρόφωνα τους ως αντίδραση στον αποκλεισμό των CNN, MS NOW και Politico από την ενημέρωση του Προέδρου των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο και μια σειρά άλλων προεδρικών συνεντεύξεων Τύπου.

Ο Λευκός Οίκος λάνσαρε το Trump TV ως ιντερνετικό κανάλι διαρκούς ροής περιεχομένου 24ώρου βάσης. Ουσιαστικά είναι μια ιντερνετική πλατφόρμα βίντεο που διαχειρίζεται ο Λευκός Οίκος για να προσεγγίσει το κοινό/τους πολίτες, χωρίς να εξαρτάται από τα παραδοσιακά ΜΜΕ.

Για την ώρα το κανάλι του Τραμπ μοιάζει περισσότερο με 24ώρο πρόγραμμα το οποίο αποτελείται από τα highlights της Προεδρίας, παρά με ειδησεογραφικό δίκτυο.

Το Trump TV επικοινωνήθηκε με σειρά βίντεο με έντονο το στοιχείο του μυστηρίου στα σόσιαλ μίντια.

Το κανάλι εμφανίστηκε αρχικώς με τίτλο «TRUMP TV: The Essentials Station» και ο αναπληρωτής βοηθός του Προέδρου, Κέιλαν Ντόρ ανάρτησε στο Χ ότι «Το Trump TV είναι μια live μετάδοση 24/7 των μεγαλύτερων επιτυχιών της κυβέρνησης χωρίς φίλτρο».

Σε πρώτη φάση το κανάλι έχει προβάλει επιμελημένα αποσπάσματα από παλαιότερες ομιλίες του Τραμπ και εκτελεστικές πράξεις του αλλά και εκδηλώσεις σε απευθείας μετάδοση.

Παραδόξως , ενώ ο Τραμπ την Τρίτη μιλούσε στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το Trump TV, αναφέρει το Axios, μετέδιδε σε επανάληψη μια προηγούμενη ομιλία του από το Εθνικό Πρωινό Προσευχής!

Μέχρι στιγμής, το Trump TV δεν έχει παρουσιαστές, δελτίο ειδήσεων κρόουλ με τίτλους ειδήσεων. Εχει όμως μπάνερ που καλούν τους θεατές να στέλνουν μηνύματα σε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

Επίσης δεν είναι σαφές ποιοι στελεχώνουν το κανάλι, παίρνουν αποφάσεις και καθορίζουν το περιεχόμενο του. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου εξηγεί ότι ο σκοπός του καναλιού είναι να αναπαράγει τις «μεγαλύτερες επιτυχίες του Τραμπ που τα μέσα ενημέρωσης δεν καλύπτουν δίκαια, συχνά σκοπίμως».

Άρθρο σε εφημερίδα που όμως προέτρεπε να μην την διαβάζουμε…

Άλλο και τούτο πάλι! Αν κάποιος είναι αναγνώστης της The Guardian ίσως κατάπληκτος εντόπιζε στην έντυπη έκδοση της Πέμπτης αλλά και στην ηλεκτρονική έκδοση της έγκριτης αγγλικής εφημερίδας, με την παγκόσμια κυκλοφορία, άρθρο για την επιστροφή και την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Όχι του Στιβεν Φράι, ο οποίος είναι υπέρμαχος του επαναπατρισμού των αρχαιοελληνικών αριστουργημάτων. Αλλά του Έλληνα πρωθυπουργού. Του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αναντίλεκτα, ορθώς έπραξε. Και ποιος μπορεί να επιχειρηματολογήσει περι του αντιθέτου. Το κείμενο με εδραιωμένα επιχειρήματα, απλά, κατανοητά, με ψύχραιμο ύφος.

Υπάρχει όμως κάτι που παραξενεύει. Το ίδιο το Μέσο, το οποίο ο Έλληνας πρωθυπουργός επέλεξε για να απευθύνει έκκληση για την επιστροφή και επανένωση των Γλυπτών, στο πολιτικό προσωπικό του Η.Β. τους πολίτες του, τον κόσμο.

Είναι η εφημερίδα για την οποία τον Μάιο του 2025 ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε – υποτιμητικά – χαρακτηρίσει «Εφημερίδα των Συντακτών της Βρετανίας», από το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, προτρέποντας να μην την επιλέγει για την ενημέρωση του το αναγνωστικό κοινό. Αφορμή, τότε, άρθρο γνώμης του Πολ Τέιλορ για την εικόνα της ελληνικής οικονομίας και την διείσδυση της ανάπτυξης στα μεσαία και χαμηλά στρώματα της κοινωνίας.

«Καλός ο Guardian», αλλά εντάξει… Ο Guardian είναι, τι να πω, η “Εφημερίδα των Συντακτών” της Μεγάλης Βρετανίας. Απλά είναι μία αριστερή εφημερίδα, η οποία μας ασκεί μια κριτική την οποία την ακούμε, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι εμπεριστατωμένη», ανέφερε επί λέξει ο πρωθυπουργός.

Τελικά τι να κάνουμε; Να την διαβάζουμε ή μπα;

Περιστατικά που έκαναν επίκαιρο τον Τσουκαλά

Δύο περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς σε δημοσιογράφους σε περίπου ένα 24άωρο είναι πάαααρα πολλά. Είναι και το άλλο με την κατ’επιλογή ενημέρωση ρεπόρτερ. Αλλά και οι προσωπικές φραστικές επιθέσεις σε γυναίκες δημοσιογράφους στον τηλεοπτικό αέρα ή και εκτός αυτού. Βάλτε κι εκείνο με τον Παπαχλιμίντζο τον περασμένο Φεβρουάριο και το φαινόμενο προσλαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Φανταστείτε όμως αν μια συνέντευξη τύπου γινόταν χωρίς δημοσιογράφους, μικρόφωνα, κάμερες κλπ και χωρίς το παραμικρό δημοσίευμα; Ή σε άλλη περίπτωση αν εφαρμοζόταν η αντιμετώπιση επηρμένης απαξιωτικής συμπεριφοράς αλα Τάκης Τσουκαλάς;

ή

«Ποδαρικό» στη σεζόν με τους τηλεοπτικούς «εγκέφαλους» του «Ριφιφί»

Ο ένας το οπτικοποίησε. Η άλλη, σεναριακά, το «συνέλαβε» και το «εκτέλεσε».

Και οι δύο μέσα στην διάρκεια της εκπομπής «Καλύτερα δεν γίνεται» που κάνει ποδαρικό στη σεζόν το Σάββατο στις 13.50 θα έχουν να πουν πολλά για την συγκλονιστική – από κάθε άποψη- σειρά και όχι μόνον για αυτή. Φιλοξενούμενοι της Ναταλίας Γερμανού θα είναι ο Σωτήρης Τσαφούλιας και Ευαγγελία Μουμούρη.

Διαβάστε επίσης:

Warner Brow Discovery: Σε κατάσταση πανικού από την διαφαινόμενη ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Paramount

Disney+: Ανέβασε το ριάλιτι «The Real Rooneys» αποσπώντας αμφίσημες κριτικές από τον αγγλικό Τύπο (photos/videos)

Πάπας Λέων: «Καρφάρα» για Τραμπ μέσω… CNN – «Εδώ είστε όλοι ευπρόσδεκτοι»