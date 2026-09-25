Warner Brow Discovery: Σε κατάσταση πανικού από την διαφαινόμενη ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Paramount

Takeaways by to pontiki AI Πεντακόσια ανώτερα στελέχη της Warner Bros Discovery συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη σχετικά με τη συγχώνευση της εταιρείας με την Paramount, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δέκα ημέρες.

Παρά τον διακανονισμό της αντιμονοπωλιακής αγωγής, επικρατεί κλίμα αβεβαιότητας και ανησυχίας στο προσωπικό για το μέλλον της ενοποιημένης εταιρείας και τις επερχόμενες διοικητικές αλλαγές.

Η διοίκηση της Warner Bros παραδέχτηκε ότι δεν διαθέτει σαφή εικόνα για τα σχέδια του νέου σχήματος, ενισχύοντας την ανασφάλεια των εργαζομένων.

Αν και η νέα ιδιοκτησία υπόσχεται εξοικονόμηση πόρων μέσω λειτουργικών συνεργειών, πολλοί υπάλληλοι και στελέχη αναζητούν ήδη εργασία σε άλλους οργανισμούς του κλάδου, φοβούμενοι περαιτέρω περικοπές θέσεων.

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Μια τηλεδιάσκεψη, μέσω Zoom, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη με 500 ανώτερα στελέχη της Warner Bros Discovery, με σκοπό τη συζήτηση του διακανονισμού της Paramount σχετικά με την αντιμονοπωλιακή αγωγή που άσκησαν οι γενικοί εισαγγελείς των πολιτειών λόγω της συγχώνευσής της με την WBD, δεν κατάφερε να διαλύσει τα «βαριά σύννεφα» που έχουν αναπτυχθεί πάνω από το στούντιο του Μπέρμπανκ.

Η βιντεοκλήση, η οποία έχει γίνει ρουτίνα, αναφέρει χαρακτηριστικά ο ιστότοπος Deadline από τότε που η Paramount κέρδισε την προσφορά ύψους 110 δισ. δολαρίων για την Warner Bros Discovery, πραγματοποιήθηκε από τον Διευθύνοντα Συμβούλου της WBD Studios, Σάιμον Ρόμπινσον, ο οποίος συντονίζει την ενοποίηση της συγχώνευσης, της Διευθύντριας Νομικών Υποθέσεων, Πράγια Αγιαρ, του Διευθυντή Επικοινωνίας της WBD, Ρόμπερτ Γκιμπς, και της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού, Έιμι Γκίργουντ.

Τα υψηλόβαθμα στελέχη της Warner παραδέχτηκαν, σύμφωνα με πηγές που είναι σε θέση να γνωρίζουν και μίλησαν σε αμερικανικά ΜΜΕ, ότι δεν έχουν μεγάλη εικόνα για τα σχέδια της Paramount σχετικά με τη νέα ενοποιημένη εταιρεία, αλλά ανέφεραν ότι η προσδοκία είναι η ολοκλήρωση της συναλλαγής σε περίπου 10 ημέρες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα δύο εβδομάδων που έδωσε τη Δευτέρα (21/9) ο Διευθύνων Σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον.

«Αφού πλέον έχουμε ανταποκριθεί στις ανησυχίες των Γενικών Εισαγγελέων των πολιτειών και της WGA, έχουμε λάβει την πλήρη έγκριση για αυτή τη συγχώνευση και ανυπομονούμε να υλοποιήσουμε αυτές τις δεσμεύσεις», δήλωσε ο Έλισον, νωρίτερα, έπειτα από τον διακανονισμό με τους εισαγγελείς και την WGA. «Η ένωση της Paramount και της Warner Bros. Discovery θα συμβάλει στη δημιουργία ενός ισχυρότερου Χόλιγουντ, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας και ακόμα περισσότερη εξαιρετική ψυχαγωγία για το κοινό σε όλο τον κόσμο», υπογράμμισε.

Το όνομα και η διοικητική δομή της νέας εταιρείας θα ανακοινωθούν πιθανότατα πριν από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, σύμφωνα με πληροφορίες των στελεχών, αν και δεν ήταν σαφές πότε ακριβώς θα συμβεί αυτό. Έγινε πάντως γνωστό ότι η διευθύντρια του HR της Warner ζήτησε από τα στελέχη να αφιερώσουν λίγο χρόνο για να αναλογιστούν το σπουδαίο έργο που επιτέλεσαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

«Έχει προκληθεί πανικός», ανέφερε μια πηγή. Και μάλλον ότι το προσωπικό εξεπλάγη από τη συμφωνία με τον Γενικό Εισαγγελέα τη Δευτέρα δεν αρκεί για να περιγράψει την κατάσταση. «Ήταν μεγάλο σοκ», είπε κάποιος.

Ωστόσο, ακόμη και αν η συμφωνία και ο χρόνος σύναψής της ήρθαν ως έκπληξη, το τελικό αποτέλεσμα φαινόταν αναπόφευκτο, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της WBD, Ντέιβιντ Ζάσλαβ, ήταν αποφασισμένος να πουλήσει το στούντιο. Η εξαγορά από τον Έλισον του κινηματογραφικού θεσμού που ίδρυσαν οι Άλμπερτ, Χάρι, Σαμ και Τζακ Γουόρνερ «ήταν πάντα αναπόφευκτη», τόνισε άνθρωπος που γνωρίζει και μίλησε εμπιστευτικά υπο τον όρο να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά του.

Ο Ζάσλαβ, ο οποίος πιθανότατα θα αποκομίσει περισσότερα από 600 εκατ. δολάρια από τη συγχώνευση αξίας 110 δισ. δολαρίων, δεν συμμετείχε στη τηλεδιάσκεψη.

Η Paramount υπό τη διεύθυνση του Έλισον έχει δηλώσει ότι η εξαγορά της Warner Bros θα αποφέρει εξοικονόμηση έξι δισ. δολαρίων από συνέργειες, η οποία δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε περικοπές θέσεων εργασίας, αλλά μάλλον μειώνοντας- όπως υποστηρίζεται- αναποτελεσματικότητες σε άλλους λειτουργικούς τομείς (π.χ. χαρτοφυλάκια ακινήτων, servers) της εταιρείας.

Το προσωπικό της Warner, πάντως, δεν τα πιστεύει κάτι τέτοια. Το κλίμα στην Warner είναι φορτισμένο. Υπάρχει δυσαρέσκεια για την αναστολή των ανανεώσεων συμβολαίων λόγω της εξαγοράς, καθώς και έντονες εσωτερικές διαμάχες μεταξύ των τμημάτων σχετικά με τις αποτυχίες στις κινηματογραφικές προβολές φέτος.

Η αβεβαιότητα της «επόμενης ημέρας» στη Warner ήδη επιδρά σαν φυγόκεντρος δύναμη. Εργαζόμενοι της από καιρό έχουν αρχίσει να αναζητούν εργασίας αλλού. Μερικοί έχουν ήδη βρει.

Υψηλόβαθμος στέλεχος στον τομέα Επικοινωνίας η Κέιτι Μάρτιν Κέλι που έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης στη Warner, έφυγε και πήγε αμέσως με τη λήξη του συμβολαίου της στο Netflix, αντί να περιμένει τη «ρώσικη ρουλέτα» που δυνητικά μπορεί να κάνει ο νέος Όμιλος. Υψηλόβαθμος στέλεχος Μάρκετινγκ πρωτότυπων παραγωγών του HBO Max, την έκανε για την Amazon MGM Studios ως επικεφαλής Μάρκετινγκ σειρών.

«Από τη στιγμή που ο Ντέιβιντ Ζάσλαβ ανέλαβε τα ηνία της Warner Bros, έχουν χαθεί χιλιάδες θέσεις εργασίας», είπε με έμφαση πρώην υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Turner. «Πρόκειται για θέσεις εργασίας που ο κλάδος του θεάματος δεν πρόκειται ποτέ να ανακτήσει».

Και αυτό ακριβώς αποτελεί το τελειωτικό πλήγμα για κάθε υπάλληλο της Warner ή της Paramount που βρίσκεται σε κίνδυνο: το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλές διαθέσιμες θέσεις εργασίας είναι πολύ σοβαρό.

Υπάρχει και μια άλλη οπτική στην υπόθεση, εκ διαμέτρου αντίθετη. «Υπάρχει ένα αίσθημα ανακούφισης, από τα ανώτερα στελέχη μέχρι το κατώτερο προσωπικό, για τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η νέα εταιρεία. Ήταν πολύ ενθουσιασμένοι με το μήνυμα του Ντέιβιντ Έλισον», ανέφερε στέλεχος της Warner.

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