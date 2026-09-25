Μητσοτάκης στο Bloomberg: Δύσκολος χειμώνας αν δεν υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την ΕΕ

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Για την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία μίλησε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bloomberg, ώστε να στηριχθούν τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς, όπως ανέφερε, έχει επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους και διαθέτει πλεόνασμα.

«Έχουμε πλεόνασμα, έχουμε πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους, μειώνουμε το έλλειμμα με ταχύτατο ρυθμό, οπότε έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να υποστηρίξουμε τα εισοδήματα», σημείωσε.

Ταυτόχρονα, ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι χωρίς μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρώπη, οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να είναι δύσκολοι.

«Κάποια στιγμή, ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το κόστος των καυσίμων

Μιλώντας για την αγορά καυσίμων και τη φορολογία, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντική δυνατότητα διύλισης, ενώ τα ελληνικά διυλιστήρια εξάγουν προϊόντα στο εξωτερικό.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η φορολογία στα καύσιμα παραμένει υψηλή, επισημαίνοντας πως η δυνατότητα μείωσής της συνδέεται με την έγκριση ευρωπαϊκής εξαίρεσης.

«Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Διαφορετικά πιστεύω ότι δεν έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο για να δράσουμε», είπε.

Επίσης σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διευκρινίζοντας ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν σημαίνει εγκατάλειψη της πράσινης μετάβασης.

«Πάνω από το 55% της ενέργειας παράγεται από ΑΠΕ»

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξή του στην ενεργειακή μετάβαση, υπογραμμίζοντας ότι πάνω από το 55% της ενέργειας στην Ελλάδα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, σημείωσε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να έχουν ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

«Είμαι υπέρ της πράσινης μετάβασης, αλλά θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε επίσης την εξαιρετικά θετική εικόνα της ελληνικής οικονομίας και την πλήρη αντιστροφή του κλίματος που υπήρχε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης τονίζοντας ότι «κανείς μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν πίστευε ότι η Ελλάδα θα μπορεί να δανείζεται χαμηλότερα από τέσσερις χώρες των G7».

Ελεύθερη ναυσιπλοΐα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, με φόντο την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τις επιθέσεις των Χούθι.

Ως πρωθυπουργός μιας χώρας με ισχυρή ναυτιλιακή παρουσία, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει «μεγάλο συμφέρον» στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και υπενθύμισε ότι η χώρα συμμετέχει ήδη στην ευρωπαϊκή επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η επιστροφή στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να γίνει γρήγορα και τάχθηκε κατά οποιασδήποτε μορφής χρέωσης για τη διέλευση από ανοικτές θαλάσσιες οδούς.

«Δεν μπορούμε ποτέ να αποδεχθούμε διόδια. Δεν μπορούμε ποτέ να αποδεχθούμε οποιουδήποτε είδους χρεώσεις για τη διέλευση από ανοικτές θαλάσσιες οδούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, μια τέτοια εξέλιξη θα αύξανε το κόστος του διεθνούς εμπορίου και θα είχε επιπτώσεις στον πληθωρισμό. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να έχει πιο ενεργό ρόλο στην περιοχή του Κόλπου, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

«Κανείς δεν πρόκειται να στείλει στρατιωτικά μέσα σε μια περιοχή όσο εκεί διεξάγονται εχθρικά πυρά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αντίστοιχη ευρωπαϊκή παρουσία έχει ήδη υπάρξει στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ερωτηθείς για τις αναφορές Ελλήνων εφοπλιστών ότι θα μπορούσαν να αποδεχθούν τις σχετικές χρεώσεις, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι η κυβέρνηση είναι «κάθετα αντίθετη» σε μια τέτοια προοπτική.

Όπως είπε, η δυνατότητα των ναυτιλιακών εταιρειών να μετακυλίσουν το κόστος στον τελικό καταναλωτή είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο προηγούμενο, ειδικά σε περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού.

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