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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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25.09.2026 17:11

Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποιεί ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι αρκετά ισχυρή για να προκαλέσει «δισεκατομμύρια θανάτους»

25.09.2026 17:11
bill gates

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Νέα προειδοποίηση πρόκειται να διατυπώσει ο Μπιλ Γκέιτς στην εκπομπή «Meet the Press» το Σαββατοκύριακο, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να δει ένα μέλλον όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη θα εξαλείψει την ανθρωπότητα.

Ο Γκέιτς, ένας από τους κορυφαίους επιχειρηματίες της τεχνολογίας, κρούει ολοένα και περισσότερο τον κώδωνα του κινδύνου για τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα νέα του σχόλια έρχονται καθώς οι ηγέτες της τεχνολογίας και η κυβέρνηση ζυγίζουν πώς να διαχειριστούν τους φόβους για μια Ημέρα της Κρίσης που θα δημιουργηθεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή για να οδηγήσει σε γεγονότα που, ξέρετε, προκαλούν δισεκατομμύρια θανάτους», πρόκειται να πει στην εκπομπή «Meet the Press» την Κυριακή, σύμφωνα με αποσπάσματα που δημοσίευσε το NBC την Παρασκευή.

«Παρόλο που είναι αρκετά δύσκολο να φτάσεις στο 100%, δεν υπήρξε ποτέ όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις που χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης».

Ο Γκέιτς δημοσίευσε ένα υπόμνημα τον Αύγουστο που όριζε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως μια τεχνολογία με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη στην ιστορία.

Στο κείμενο, υποστήριξε ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι είτε ο μεγαλύτερος ισοσταθμιστής που εφευρέθηκε ποτέ, είτε η χειρότερη πηγή αδικίας».

«Με την τρέχουσα πορεία και ταχύτητα, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα ενός καθαρού αρνητικού αποτελέσματος», είπε.

Ο Γκέιτς λέει ότι η κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα πρέπει να συνεργαστούν τώρα για να βρουν τρόπους να αποτρέψουν την ανεξέλεγκτη εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 17:19
bill gates
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποιεί ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι αρκετά ισχυρή για να προκαλέσει «δισεκατομμύρια θανάτους»

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