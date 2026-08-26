O Μπιλ Γκέιτς για την AI:  «Είναι πιο επικίνδυνη από ό,τι παραδέχονται οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας» – Απειλή για τις θέσεις εργασίας

Takeaways by to pontiki AI Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποιεί ότι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί σοβαρή απειλή για τις θέσεις εργασίας και την ανθρώπινη ασφάλεια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση διεθνή δράση.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι ο τεχνολογικός κλάδος υποβαθμίζει σκόπιμα τους κινδύνους λόγω οικονομικών συμφερόντων, ενώ οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενη προσδοκία.

Για την αντιμετώπιση των κινδύνων, ο Γκέιτς προτείνει την επιβολή ειδικού φόρου στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και την απαγόρευση αντικατάστασης ανθρώπων σε κρίσιμους επαγγελματικούς ρόλους.

Παράλληλα, ζητά τη θέσπιση αυστηρών διεθνών συμφωνιών και ελέγχων, ώστε να αποτραπεί η χρήση προηγμένων συστημάτων για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων ή την πρόκληση πανδημιών.

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Η AI αποτελεί σοβαρή απειλή για τις θέσεις εργασίας και την ανθρώπινη ζωή, προειδοποιεί με έμφαση ο Μπιλ Γκέιτς, ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft, τονίζοντας ότι η επείγουσα αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών πρέπει να αποτελεί «την κορυφαία προτεραιότητα του κόσμου».

Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα The New York Times την περασμένη εβδομάδα, ο Γκέιτς δήλωσε ότι ο κλάδος της τεχνολογίας υποβαθμίζει εν γνώσει του αυτές τις απειλές, επειδή διακυβεύονται πάρα πολλά χρήματα.

Η Κάρεν Βάιζ, η οποία καλύπτει τα νέα της Microsoft από το 2018, μίλησε με τον Μπιλ Γκέιτς στα γραφεία του στην περιοχή του Σιάτλ τα τέλη Αυγούστου 2026.

«Στον ιδιωτικό τους κύκλο, όσοι κατανοούν πόσο καλή είναι αυτή η τεχνολογία και πόσο καλύτερη γίνεται, ανησυχούν πολύ», είπε.

Bill Gates accused AI leaders of privately knowing their technology is dangerous while publicly downplaying it to protect fundraising:



In private, people who understand how good this stuff is, and how much better it's getting, they're very worried.



They're now saying to each… pic.twitter.com/gpPC6pjv96 — Clash Report (@clashreport) August 26, 2026

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Γκέιτς, λίγα στελέχη του κλάδου της τεχνολογίας είναι πρόθυμα να το παραδεχτούν δημοσίως.

«Τώρα λένε ο ένας στον άλλο: Έι, φίλε, μην το λες αυτό. Είναι κακό για εμάς — το επόμενο τρισεκατομμύριο δολάρια που προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε».

Οι φόβοι του για την τεχνητή νοημοσύνη

Ο Γκέιτς δημοσίευσε ένα δοκίμιο σχεδόν 6.000 λέξεων στον προσωπικό του ιστότοπο, στο οποίο εκθέτει τις ανησυχίες του για την τεχνητή νοημοσύνη και προτείνει λύσεις, όπως νέους φόρους και απαγορεύσεις.

"Even under the best circumstances, the transition to this new AI era will be one of the most turbulent times in human history," Bill Gates writes in a new, 12-page essay. https://t.co/n64xTCSH1L August 26, 2026

Είπε ότι τον ώθησε να μιλήσει τώρα το γεγονός ότι οι πρόσφατες βελτιώσεις στην τεχνητή νοημοσύνη είχαν ξεπεράσει κατά πολύ τις προσδοκίες του και επειδή ο κλάδος είχε αγνοήσει ορόσημα της τεχνολογίας — όπως το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη ξεφεύγει από τον έλεγχο των δημιουργών της ή δημιουργεί συνταγές για βιολογικά όπλα — τα οποία κάποτε είχε δηλώσει ότι θα δικαιολογούσαν μεγαλύτερη προσοχή.

«Απλώς προχωρούν με πλήρη ταχύτητα και ελπίζουν ότι τα θετικά θα υπερτερήσουν των αρνητικών», είπε.

Ο Γκέιτς, 70 ετών, είναι ο πιο πρόσφατος σε μια σειρά από διακεκριμένες προσωπικότητες του τεχνολογικού κλάδου που επισημαίνουν τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς ο κλάδος ξοδεύει τρισεκατομμύρια δολάρια σε νέα κέντρα δεδομένων και καθώς νεοσύστατες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης πλησιάζουν σε μερικές από τις μεγαλύτερες αρχικές δημόσιες προσφορές στην ιστορία.

Ο ίδιος παίρνει θέση καθώς βγαίνει από μια παρατεταμένη περίοδο σκανδάλων. Στις αρχές του έτους, η δημοσιοποίηση των email του σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν έφερε εκ νέου στο προσκήνιο τις επαφές του κ. Γκέιτς με αυτόν.

Ο Γκέιτς αναγκάστηκε να αποσυρθεί από ένα συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη τον Φεβρουάριο και κατέθεσε για έξι ώρες τον Ιούνιο ενώπιον επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Οι αποκαλύψεις για την απιστία του, σε συνδυασμό με το διαζύγιό του το 2021, έχουν επίσης βλάψει σοβαρά τη φήμη του. Αναγνώρισε ότι όλα αυτά ήταν «λάθη» για τα οποία ευθύνεται ο ίδιος.

Φαίνεται πιο πρόθυμος να επιστρέψει στο προσκήνιο αφού απάντησε σε κάθε ερώτηση της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής. «Νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει τι έκανα, τι δεν έκανα και ότι μαθαίνω όταν κάνω λάθη», δήλωσε στη συνέντευξη.

«Ο λάτρης της καινοτομίας λέει ότι ξεπερνάμε τα όρια»

Ο Γκέιτς παραδέχτηκε ότι μπορεί επίσης να είναι ένας ατελής αγγελιοφόρος απλώς και μόνο λόγω του τεράστιου πλούτου του και του ιστορικού του ως επιθετικού διευθύνοντος συμβούλου της Microsoft.

Σε μια ιστορική ομοσπονδιακή υπόθεση, διαπιστώθηκε το 2000 ότι η Microsoft είχε καταχραστεί επανειλημμένα το μονοπώλιό της κατά τη διάρκεια της θητείας του.

(Ο Γκέιτς αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας το 2020.)

Αν και ο κ. Γκέιτς απέφυγε να επικρίνει ονομαστικά τη Microsoft ή άλλες εταιρείες, υποστήριξε ότι βρίσκεται σε μοναδική θέση για να ασχοληθεί με το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης.

Είναι τεχνολόγος και γνώστης του κλάδου που δεν καθοδηγείται πλέον από τα κίνητρα κέρδους που συνεπάγεται η διοίκηση μιας εταιρείας, και έχει αφιερώσει δεκαετίες στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων μέσω του φιλανθρωπικού ιδρύματός του.

«Η ειρωνεία του ότι ‘ο λάτρης της καινοτομίας φοβάται και λέει ότι δεν είμαστε έτοιμοι και ότι ξεπερνάμε τα όρια’, ίσως είναι ακόμη πιο οδυνηρή», είπε.

Πότε τον εξέπληξε η τεχνητή νοημοσύνη

Ο Γκέιτς είπε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις τον είχαν πραγματικά καταπλήξει τρεις φορές: Το 1980, όταν είδε για πρώτη φορά ένα γραφικό περιβάλλον χρήστη, το οποίο οδήγησε στον σύγχρονο προσωπικό υπολογιστή.

Το 2022, όταν οι ηγέτες της OpenAI ήρθαν στο σπίτι του για να του παρουσιάσουν αυτό που σύντομα θα γινόταν το ChatGPT.

Και φέτος, όταν εξέτασε προσεκτικά τις εξελίξεις που σημειώνει το Claude Code, το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic.

Ο προγραμματισμός, είπε ο Γκέιτς, είναι το θέμα που γνωρίζει καλύτερα, και οι ικανότητες του Claude τον συγκλόνισαν.

«Η ιδέα ότι τώρα αυτά τα πράγματα είναι, σε ουσιαστικό επίπεδο, καλύτερα από εμένα είναι κάτι σαν: Τι στο καλό;», είπε.

Μαζική απώλεια θέσεων εργασίας

Οι τεχνολογικές καινοτομίες στο παρελθόν δημιούργησαν περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες κατάργησαν, είπε ο Γκέιτς. Ωστόσο, δεν μπορεί να πιστέψει ότι οι υποστηρικτές του κλάδου ισχυρίζονται ότι αυτό θα συμβεί και πάλι αυτή τη φορά.

Η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης είναι «εντελώς, απολύτως, πλήρως, εντελώς διαφορετική», είπε.

Αναγνώρισε ότι αυτή η μη δημοφιλής άποψη (στους τεχνολογικούς κύκλους) ήταν «ένας τρελός ισχυρισμός, και στοιχηματίζω όλα όσα ξέρω — τα πάντα — λέγοντας: “Πλάκα κάνετε;”»

Είπε ότι οι μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας, αν δεν αντιμετωπιστούν, είναι αναπόφευκτες, επειδή η AI θα εξαπλωθεί σε ολόκληρη την οικονομία και θα αφήσει ελάχιστο περιθώριο σε έναν κλάδο να απορροφήσει τους «πρόσφυγες» από έναν άλλο.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Microsoft, συναγωνίζονται για να βοηθήσουν τους εταιρικούς πελάτες να υιοθετήσουν την ΤΝ, η οποία θα μπορούσε να αντικαταστήσει πολλούς εργαζόμενους.

Ο Γκέιτς είπε ότι οι εταιρείες απλώς ανταποκρίνονται στα κίνητρα της αγοράς, αλλά ότι αυτά τα κίνητρα ενδέχεται να έρχονται σε σύγκρουση με το τι είναι καλύτερο για την κοινωνία.

Ο ίδιος πρότεινε έναν νέο φόρο στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, γνωστό ως «token tax», ώστε να γίνει πιο δαπανηρή η αντικατάσταση ανθρώπων και να διατεθούν χρήματα για να βοηθηθούν όσοι χάσουν τη δουλειά τους.

Το token είναι μια βασική μονάδα υπολογιστικής ισχύος της τεχνητής νοημοσύνης. Η ιδέα της φορολόγησής του έχει κερδίσει κάποια απήχηση, συμπεριλαμβανομένης της Wall Street, ως τρόπος να αυξηθεί το κόστος της χρήσης μηχανών αντί της ανθρώπινης εργασίας.

Ορισμένες θέσεις εργασίας, είπε ο Γκέιτς, θα πρέπει να απαγορεύεται να αντικαθίστανται από την τεχνητή νοημοσύνη — μια ιδέα που ονόμασε «Human Reserved» — επειδή ο ρόλος είναι βαθιά προσωπικός, όπως αυτός του φροντιστή, ή επειδή οι άνθρωποι σε αυτές τις θέσεις είναι απίθανο να βρουν νέα απασχόληση.

Ανάγκη αντιμετώπισης της βιοτρομοκρατίας

Όσον αφορά την ασφάλεια, υπερασπίστηκε τη σύναψη νέων διεθνών συμφωνιών για τον καθορισμό σαφών κριτηρίων παρακολούθησης και περιορισμού ακραίων κινδύνων, όπως η βιοτρομοκρατία.

Είπε ότι αρκούν μόνο λίγα άτομα με πρόσβαση σε προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη για να αναπτύξουν νέους παθογόνους παράγοντες.

📌 Bill Gates warns that serious AI risks are already approaching



He says AI could create unprecedented cyber and biological threats, disrupt the labor market, widen inequality and eventually become difficult to control.



At the same time, Gates believes AI could become the… pic.twitter.com/8LLanl0n6M — Context 360 (@NewsContext360) August 26, 2026

Είπε ότι θα συζητούσε με χαρά με οποιονδήποτε αντιτασσόταν στις υποχρεωτικές αξιολογήσεις οποιουδήποτε συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως όπλο για τη δημιουργία νέων μορίων και την πρόκληση πανδημίας.

Ο Γκέιτς πρόσθεσε ότι έμεινε άναυδος από το είδος των εθελοντικών μέτρων που ανέπτυσσαν ο Λευκός Οίκος και οι ηγέτες της βιομηχανίας.

«Αυτορρύθμιση για το πιο επικίνδυνο εργαλείο που εφευρέθηκε ποτέ;» είπε με απορία.

«Όχι, ευχαριστώ!»

«Είναι πραγματικότητα ότι η καινοτομία μπορεί να έχει καθαρά αρνητικό αποτέλεσμα»

Ο Γκέιτς δήλωσε ότι βρισκόταν σε «κατάσταση σοκ» ως προς το γιατί δεν υπήρχε μεγαλύτερη αίσθηση επείγοντος σχετικά με αυτά τα ζητήματα.

Πολλές από τις ανησυχίες του αντανακλούν εκείνες που εξέφρασε ο συνιδρυτής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, οι οποίες τον έφεραν σε σύγκρουση με το Πεντάγωνο, τον Λευκό Οίκο και μεγάλο μέρος του τεχνολογικού κλάδου.

«Υπάρχουν άνθρωποι που επιτίθενται σε αυτόν που μιλάει πιο ανοιχτά για τα μειονεκτήματα», είπε ο Γκέιτς.

Παράλληλα με τα ζητήματα παγκόσμιας υγείας, ο Γκέιτς δεσμεύτηκε να εντάξει τις ανησυχίες του για την τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε συζήτηση που θα έχει με παγκόσμιους ηγέτες.

«Υπάρχουν μόνο δύο ζητήματα για τα οποία θα πω: ‘Παρακαλώ, σκεφτείτε το περισσότερο, παρακαλώ, δώστε μεγαλύτερη σημασία σε αυτό’», είπε.

Ο Γκέιτς αναγνώρισε ότι βρίσκεται σε μια περίεργη θέση: Έχει αναμφισβήτητα συμβάλει όσο κανένας άλλος στον κόσμο στην προώθηση και τη διαμόρφωση της σύγχρονης βιομηχανίας υπολογιστών.

Τώρα, όμως, προειδοποιεί ότι η τεχνολογία που δημιουργεί ενέχει παγκόσμιους κινδύνους.

«Δεν μου αρέσει να μεταφέρω κακά νέα στους ανθρώπους, και δεν μου αρέσει να λέω ότι η καινοτομία μπορεί να έχει καθαρά αρνητικό αποτέλεσμα», είπε.

«Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.»

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