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ΥΓΕΙΑ

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26.08.2026 16:26

Γεωργιάδης για την απόσυρση ογκολογικών φαρμάκων:  «Κανένας ασθενής δεν θα μείνει χωρίς θεραπεία»

26.08.2026 16:26
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Τη διαβεβαίωση ότι κανένας ογκολογικός ασθενής δεν θα μείνει χωρίς τη θεραπεία, έδωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή την απόσυρση του τέταρτου ογκολογικού φαρμάκου τους τελευταίους μήνες, που έχει προκαλέσει φόβο και αγωνία στους καρκινοπαθείς.

Σύμφωνα με τον ίδιο η αρμόδια επιτροπή διαπραγμάτευσης του υπουργείου Υγείας, βρίσκεται σε διαρκείς συζητήσεις με την εταιρία που εισάγει το φάρμακο στη χώρα μας εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η πρόσβαση στους ασθενείς θα συνεχιστεί κανονικά.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα διακόψει την κυκλοφορία μιας εξειδικευμένης θεραπείας που χρησιμοποιείται σε μια μορφή επιθετικού καρκίνου του μαστού, γεγονός που- όπως ήταν φυσικό- προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στις ασθενείς που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη θεραπεία.

Ο υπουργός Υγείας, μάλιστα, έδωσε και μια άλλη διάσταση στο θέμα, επισημαίνοντας με νόημα ότι είναι σύνηθες να δημοσιοποιούνται τέτοιες ανακοινώσεις από τις φαρμακευτικές εταιρίες, όταν είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το ύψους των επιστροφών (clawback).

Ο ίδιος επανέλαβε ότι πάντα  τηρούνται συγκεκριμένες διαδικασίες σε περίπτωση έλλειψης φαρμάκου με απευθείας παραγγελία και εισόδου του στην Ελλάδα από το εξωτερικό απευθείας από τον ΙΦΕΤ, ανεξάρτητα από την εμπορική πολιτική της εκάστοτε εταιρείας. Με απλά λόγια εάν ο θεράπων ιατρός το συνταγογραφήσει, ο ΕΟΦ θα δώσει εντολή στον ΙΦΕΤ να προχωρήσει σε απευθείας εισαγωγή από το εξωτερικό: «Θα βρεθεί λύση, δεν θα αποσυρθεί το φάρμακο» τόνισε ο υπουργός Υγείας και φάνηκε αισιόδοξος.

Αναφορικά με τις ελλείψεις φθηνών φαρμάκων που παρατηρήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, ο κ. Γεωργιάδης, είπε ότι έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα που καταγράφει με ακρίβεια τι λείπει και σε ποιο βαθμό και σήμερα το υπουργείο έχει ξεκάθαρη εικόνα. Μάλιστα όπως είπε από τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα φαίνεται ότι οι ελλείψεις παρουσιάζουν σταθερή μείωση.

Διεθνές πρόβλημα οι ελλείψεις φαρμάκων λόγω πολέμων

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προειδοποιήσει για έλλειψη 200 κρίσιμων φαρμάκων σε όλη την Ευρώπη.

«Το φαινόμενο δεν είναι ελληνικό, αλλά παγκόσμιο» είπε ο υπουργός και αναφερόμενος στις αίτιες μίλησε για τις γεωπολιτικές εντάσεις, τον πόλεμο στο Ιράν και τις δυσκολίες στη μεταφορά πρώτων υλών διαμέσου των Στενών του Ορμούζ, από χώρες όπως είναι η Μαλαισία και η Ινδία.  Αποτέλεσμα είναι η διατάραξη της διεθνούς παραγωγής φαρμάκων: « Η Ελλάδα, χάρη στην εγχώρια φαρμακοβιομηχανία, αντιμετωπίζει μικρότερη ένταση ελλείψεων σε σχέση με άλλες χώρες.» είπε.

Ακόμη τόνισε ότι με τις πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές πολύ φθηνών φαρμάκων, η αγορά έχει αρχίσει να σταθεροποιείται, φέρνοντας ως παράδειγμα το λίθιο: « Σήμερα βρίσκεις λίθιο που παλιότερα δεν υπήρχε στα φαρμακεία» όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

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