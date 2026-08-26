Θεμιστοκλέους για ιό Δυτικού Νείλου: Δεν μιλάμε για επιδημία, χωρίς πίεση τα νοσοκομεία – Σημαντικά τα μέτρα ατομικής προστασίας (video)

Takeaways by to pontiki AI Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους διευκρίνισε ότι η έξαρση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου δεν συνιστά επιδημία, καθώς ο ιός μεταδίδεται αποκλειστικά μέσω μολυσμένων κουνουπιών.

Οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν εθνικό σχέδιο δράσης με στοχευμένους ψεκασμούς στις περιοχές όπου εντοπίζονται περιστατικά, ενώ δεν παρατηρείται επί του παρόντος πίεση στο σύστημα υγείας.

Οι καιρικές συνθήκες με τον θερμό χειμώνα και την υγρή άνοιξη ευνόησαν την αύξηση του πληθυσμού των κουνουπιών, επηρεάζοντας και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν μέτρα ατομικής προστασίας, όπως η χρήση εντομοαπωθητικών και κατάλληλου ρουχισμού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ηλικιωμένων και των ευπαθών ομάδων.

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Για την έξαρση του του ιού του Δυτικού Νείλου μίλησε το πρωί της Τετάρτης (26/8) ο Μάριος Θεμιστοκλέους.Ο υφυπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι, παρά την αύξηση των κρουσμάτων, «δεν μιλάμε για επιδημία», καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω του τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού. Παράλληλα τόνισε ότι δεν παρατηρείται πίεση στα νοσοκομεία.

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους σημείωσε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι κάθε χρόνο ο ΕΟΔΥ καταρτίζει εθνικό σχέδιο δράσης, το οποίο εφαρμόζεται σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τους δήμους.

Όπως εξήγησε, «έχουν γίνει ψεκασμοί, έχουμε και αύξηση των ψεκασμών γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο». Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν καταγράφεται κρούσμα, ενημερώνεται ο δήμος προκειμένου να πραγματοποιηθεί ψεκασμός στην περιοχή γύρω από το σημείο όπου εντοπίστηκε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ευπαθείς ομάδες και στους ηλικιωμένους, οι οποίοι, όπως είπε, επηρεάζονται περισσότερο. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στα μέτρα ατομικής προστασίας, τα οποία χαρακτήρισε απλά αλλά ιδιαίτερα σημαντικά.

«Σήτες, μακριά πουκάμισα, εντομοαπωθητικά, τα οποία θα απομακρύνουν και θα μειώσουν κατά πολύ τις πιθανότητες να τσιμπήσει κάποιον το κουνούπι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τα διαγνωστικά τεστ, σημείωσε ότι «έχουμε αρκετά τεστ τα οποία γίνονται», τονίζοντας πως η χώρα ακολουθεί τις οδηγίες των επιστημόνων για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των περιστατικών.

Ο υφυπουργός απέδωσε την αυξημένη παρουσία κουνουπιών και στην εξέλιξη των καιρικών συνθηκών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για φαινόμενο που δεν περιορίζεται στην Ελλάδα, καθώς αύξηση κρουσμάτων καταγράφεται και σε γειτονικές χώρες, όπως η Ιταλία.

«Είχαμε έναν πολύ θερμό χειμώνα, ο οποίος ακολουθήθηκε από μια υγρή, με αρκετές βροχές, άνοιξη που ευνόησε την αύξηση του πληθυσμού και των κουνουπιών και των προνυμφών», σημείωσε.

«Η υγεία παραμένει πρώτη προτεραιότητα»

Ο υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο ΕΣΥ, υποστηρίζοντας ότι σήμερα το σύστημα διαθέτει περισσότερο προσωπικό, ανακαινισμένες υποδομές και ενισχυμένες ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ παραδέχθηκε ότι «ανάγκες θα υπάρχουν, κενά θα υπάρχουν» και ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κρύψει τα προβλήματα.

Σε ό,τι αφορά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και την επόμενη ημέρα για το ΕΣΥ, ο Μάριος Θεμιστοκλέους μίλησε για συνέχιση της ενίσχυσης της δημόσιας και δωρεάν υγείας.

«Η υγεία είναι πρώτη και πολύ βασική προτεραιότητα για τη χώρα», είπε, παραπέμποντας στη δέσμευση της κυβέρνησης από την αρχή της δεύτερης τετραετίας.

Αναφερόμενος στις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση για την κατάσταση του ΕΣΥ, ο υφυπουργός Υγείας διαχώρισε την καλοπροαίρετη κριτική από την πολιτική αντιπαράθεση.

«Τη δεχόμαστε την κριτική. Πολλές φορές μας βοηθάει να γινόμαστε καλύτεροι», είπε.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση γύρω από το ΕΣΥ περιορίζεται σε συνθήματα. «Είναι τρία συνθήματα. Καταρρέει το ΕΣΥ, ιδιωτικοποιείται και είμαστε χειρότερα από πριν, το οποίο δεν ισχύει κανένα από αυτά», ανέφερε.

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