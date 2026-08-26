Ο Sacha Baron Cohen επιστρέφει ως Ali G

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Το πρώτο επίσημο τρέιλερ για το νέο mockumentary «Ali G: Who Iz I?» κυκλοφόρησε η Amazon MGM Studios, στο οποίο ο Σάσα Μπάρον Κόεν επιστρέφει στον ρόλο του Ali G.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, μετά από είκοσι χρόνια γεμάτα πάρτι, καταχρήσεις και ανέμελη ζωή, ο Ali G έρχεται αντιμέτωπος με το απόλυτο σοκ, καθώς ανακαλύπτει ότι η επί χρόνια σύντροφός του Julie (Μοργκάνα Ρόμπινσον) είναι ήδη οκτώ μηνών έγκυος. Συνειδητοποιώντας τις νέες του οικογενειακές υποχρεώσεις αποφασίζει να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ανακτήσει την παλιά του δόξα. Εκεί πολύ γρήγορα όμως έρχεται αντιμέτωπος με αντιπάλους που απειλούν όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και το μέλλον του παιδιού του.

Ο Σάσα Μπάρον Κόεν δημιούργησε τον χαρακτήρα του Ali G το 1998 για τη βρετανική σατιρική εκπομπή «The 11 O’Clock Show» του Channel 4. Η τεράστια επιτυχία τον οδήγησε στη δική του τηλεοπτική σειρά με τίτλο «Da Ali G Show» στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ενώ δύο χρόνια αργότερα ο χαρακτήρας μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη με την κωμωδία «Ali G Indahouse» και υπό τις οδηγίες του σκηνοθέτη του «Succession» Μαρκ Μάιλοντ.

Τα γυρίσματα της νέας ταινίας πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη μυστικότητα ακολουθώντας τη συνταγή των παλαιότερων πρότζεκτ «Borat», «Brüno» και της σειράς «Who Is America?». Το χαρακτηριστικό κωμικό στυλ του Κοέν βασίζεται στη μεταμόρφωσή του σε ακραίους χαρακτήρες που προκαλούν αυθόρμητες αντιδράσεις από ανυποψίαστους ανθρώπους.

Στο παρελθόν ως Ali G έχει πάρει συνεντεύξεις από προσωπικότητες όπως ο Νόαμ Τσόμσκι, ο Άντι Ρούνεϊ και ο Νιουτ Γκίνγκριτς, σύμφωνα με το Variety.

Το «Ali G: Who Iz I?» αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Κόεν, ο οποίος υπογράφει επίσης το σενάριο και την παραγωγή, μέσω της εταιρείας του Four by Two Films. Οι Πετρ Γιακλ και Έμιλι Κομπ έχουν το ρόλο των εκτελεστικών παραγωγών.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες των ΗΠΑ, στις 23 Οκτωβρίου.

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