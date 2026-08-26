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26.08.2026 14:06

ΣΚΑΪ: Από αυτό το Σάββατο αρχίζει το «Ρεπορτάζ στις 10» με Καραμήτρου – Γρηγοριάδη

26.08.2026 14:06
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Στις 09.40 του Σαββάτου, 29 του μήνα, θα κάνει πρεμιέρα η ενημερωτική εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ με τους Γιώργο Γρηγοριάδη – Μίνα Καραμήτρου, η οποία αποτελεί νέα πρόταση του σταθμού για τα Σαββατοκύριακα.

«Οι έμπειροι δημοσιογράφοι Μίνα Καραμήτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης παρουσιάζουν μια εκπομπή ευρείας θεματολογίας, με τη διεισδυτική και αμερόληπτη ματιά τους.

Γεγονότα, πολιτική, οικονομία, αναλύσεις, σχολιασμός, γόνιμος διάλογος για όλα όσα αφορούν τον πολίτη. Αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, αλλά και μεγάλες συνεντεύξεις με σημαίνοντα πρόσωπα της επικαιρότητας», περιγράφει την πρόταση του ο σταθμός του Φαλήρου.

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