Επικό τρολάρισμα Παπασημακόπουλου στον Δούση: Μόλις περιέγραψες τον εαυτό σου (Video)

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Με ένα επικό… κράξιμο σχολίασε ο κωμικός και ραδιοφωνικός παραγωγός, Μάκης Παπασημακόπουλος, την επίμαχη – και… αντουανετικού ύφους και στιλ – ανάρτηση του Τάσου Δούση, στην οποία παρότρυνε τους Έλληνες να… μην πηγαίνουν διακοπές σε ακριβά νησιά και να είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τα παιδιά τους σε περίπτωση πολεμικής σύρραξης με την Τουρκία.
Ο Μ. Παπασημακόπουλος, λοιπόν, με βίντεο που ανήρτησε στα social media πιάνεται από μια φράση της ανάρτησης («Καρφί δεν καίγεται σε μια μεγάλη πλειοψηφία για την πατρίδα. Το στοίχημα είναι, η καλοπέραση του φρέντο, οι παπαρολογίες στα social, η επίδειξη και το δήθεν») για να σημειώσει χαρακτηριστικά: «Τάσο, μόλις περιέργαψες τον εαυτό σου». Επίσης, χαρακτηρίζει τον Τ. Δούση ως… τον στρατηγό Πάττον που ζητάει αυτός ο τόπος, και τον καλεί, μόλις τελειώσει τα γυρίσματα της εκπομπής, να γυρίσει στην Ελλάδα και να… φορέσει τη στολή του («βάζει ο Δούσης τη στολή του»).
Δείτε το βίντεο:
#Δουσης pic.twitter.com/aWUtjKpky8— 📢Στρουμφίτος🎸 (@smurfitos) August 25, 2026
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