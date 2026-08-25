Alpha: Κλεφτή ματιά σε όσα δεν καταγράφουν οι κάμερες στο «Σόι σου»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στο πλατό στο οποίο γυρίζονται οι σκηνές επεισοδίων της σειράς «Το σόι σου»… τρύπωσε η φωτογραφική κάμερα και απαθανάτισε στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της δημοφιλούς σειράς, αποκαλύπτοντας τι συμβαίνει όταν οι πρωταγωνιστές αφήνουν για λίγο τους ρόλους τους, υπογραμμίζοντας πως έπειτα από τόσα χρόνια συνεργασίας έχουν γίνει όλοι μια οικογένεια στα αληθινά, χωρίς να την παριστάνουν μόνον όταν η ένδειξη «on» είναι αναμμένη στις τηλεοπτικές κάμερες.
Διαβάστε επίσης:
HBO Max: Εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης του ντοκιμαντέρ «Diabolical: The Epstein Files» – Διαθέσιμο και στην Ελλάδα
Πέθανε ξαφνικά η Ιωάννα Αντζουλή – Γιαννοπούλου, η «ψυχή» του Cosmos FM
Ανθή Βούλγαρη – Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η ανακοίνωση του MEGA
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.