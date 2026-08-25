Alpha: Κλεφτή ματιά σε όσα δεν καταγράφουν οι κάμερες στο «Σόι σου»

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Στο πλατό στο οποίο γυρίζονται οι σκηνές επεισοδίων της σειράς «Το σόι σου»… τρύπωσε η φωτογραφική κάμερα και απαθανάτισε στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της δημοφιλούς σειράς, αποκαλύπτοντας τι συμβαίνει όταν οι πρωταγωνιστές αφήνουν για λίγο τους ρόλους τους, υπογραμμίζοντας πως έπειτα από τόσα χρόνια συνεργασίας έχουν γίνει όλοι μια οικογένεια στα αληθινά, χωρίς να την παριστάνουν μόνον όταν η ένδειξη «on» είναι αναμμένη στις τηλεοπτικές κάμερες.

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