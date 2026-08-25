HBO Max: Εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης του ντοκιμαντέρ «Diabolical: The Epstein Files» – Διαθέσιμο και στην Ελλάδα

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Η Warner Bros Discovery εξασφάλισε για την ιντερνετική συνδρομητική πλατφόρμα HBO Max τα διεθνή δικαιώματα μετάδοσης του μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ «Diabolical: The Epstein Files» του αυστραλιανού ABC.

Το HBO Max θα ανεβάσει το διάρκειας 90 λεπτών ντοκιμαντέρ για το σκάνδαλο Επστάιν στις 3 Σεπτεμβρίου, σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η πλατφόρμα κάνοντας παράλληλα το ντεμπούτο της με αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ντοκιμαντέρ θα είναι προσβάσιμο επίσης στους συνδρομητές της Ιταλίας, της Ολλανδίας αλλά και σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Τουρκία, Ισλανδία, Κύπρο, Μάλτα, Ισραήλ, Ουκρανία, σε περιοχές της Βαλτικής και της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών.

Το «Diabolical: The Epstein Files», αφηγείται την άνοδο, τις δραστηριότητες, το δίκτυο και την τελική πτώση του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν. Εξετάζει επίσης τις φερόμενες χαμένες ευκαιρίες και τις θεσμικές αποτυχίες στα συστήματα επιβολής του νόμου, στο δικαστικό και στο κοινωνικό σύστημα, που επέτρεψαν στην εγκληματική του δραστηριότητα να συνεχίζεται σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη για χρόνια.

Περιλαμβάνονται μαρτυρίες από πρώτο χέρι και πληροφορίες από ερευνητές, νομικούς εμπειρογνώμονες, δημοσιογράφους και άλλα άτομα που συνδέονται άμεσα με την υπόθεση, μεταξύ των οποίων οι Λίσα Φίλιπς και Άσλεϊ Ράμπραϊτ, ο αδελφός του Μαρκ Έπσταϊν και ο δικηγόρος Ντέιβιντ Σόεν.

«Το «Diabolical: The Epstein Files» αποτελεί μια επίκαιρη ανάλυση μιας υπόθεσης που όχι μόνο συγκλόνισε τα διεθνή πρωτοσέλιδα, αλλά επηρέασε βαθιά την αντίληψη για την εξουσία και την επιρροή. Εξερευνώντας την έκταση και τις συνέπειες αυτών των εγκλημάτων, το ντοκιμαντέρ προσφέρει στο κοινό μας μια εικόνα για μία από τις πιο σημαντικές και ανατριχιαστικές υποθέσεις κακοποίησης της πρόσφατης ιστορίας», ανέφερε η Μίριαμ Λόπεζ– Οτάζου, επικεφαλής του τομέα περιεχομένου τεκμηρίωσης της Warner αρμόδια για την περιοχή της Ευρώπης , της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

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