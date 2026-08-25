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25.08.2026 10:07

Αθήνα 9.84: Επανήλθε το σήμα και – μερικώς – το πρόγραμμα του σταθμού – Η λειτουργία του διακόπηκε εξαιτίας πυρκαγιάς

25.08.2026 10:07
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Αποκαταστάθηκε σε κάποιο βαθμό η λειτουργία του Αθήνα 9.84 ο οποίος επι 34 ώρες είχε «σιγήσει» εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε στο δεύτερο υπόγειο των εγκαταστάσεων του στην Τεχνόπολη με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις μπαταρίες και στις μονάδες UPS με αποτέλεσμα να σιγήσει από την μπάντα των FM ο σταθμός από τις 06.00 της Κυριακής έως το απόγευμα της Δευτέρας.

Νωρίτερα (25/8) ο σταθμός μετέδιδε μουσικό πρόγραμμα, όμως η ακρόαση μέσω ίντερνετ δεν ήταν εφικτή.

«Παρά την επώδυνη για όλους-ες μας “απουσία” του σταθμού από τα FM για 34 ώρες, η προστασία των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων και η εφαρμογή του οριζόμενου από τον ΔΕΔΔΗΕ και την Πυροσβεστική πρωτοκόλλου ήταν απόλυτη προτεραιότητα και μη διαπραγματεύσιμη επιλογή. Εξάλλου, για έναν ραδιοφωνικό σταθμό με την ιστορία και τη θεσμική υπόσταση του “Αθήνα 984” δεν χωρούν “ρίσκα” και ριψοκίνδυνες “πατέντες” για το σήμα εκπομπής», αναφέρουν σε κοινή ανακοινωση τους η πρόεδρος του Αθήνα 9.84 και ο Γενικός Διευθυντής του σταθμού, Έλενα Μαντζαβίνου και Γιώργος Μελιγγώνης, αντιστοίχως.

Αναλυτικά για ό,τι συνέβη και τις ενέργειες που έγιναν βάσει πρωτοκόλλων ασφαλείας Μαντζαβίνου και Μελιγγώνης περιγράφουν στην ανακοίνωση:

Μία πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, 23 Αυγούστου, στο δεύτερο υπόγειο του κτηρίου του «Αθήνα 984» στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, στις μπαταρίες και στις μονάδες UPS είχε ως αποτέλεσμα να σιγήσει από την μπάντα των FM ο σταθμός της πόλης από τις 6 το πρωί της Κυριακής ως το απόγευμα της Δευτέρας.

Από την πρώτη στιγμή, σύσσωμο το τεχνικό επιτελείο του σταθμού, η Διοίκηση και η διεύθυνση ήταν επί του πεδίου και κατέβαλλαν εργώδεις προσπάθειες προκειμένου να αποκατασταθεί το σήμα και η εκπομπή του «984».

Βάσει της ενημέρωσης της Πυροσβεστικής αλλά και του ΔΕΔΔΗΕ, ήταν μονόδρομος η εφαρμογή του πρωτοκόλλου ασφαλείας που ορίζει τη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε ολόκληρο τον χώρο της «Τεχνόπολης». Μάλιστα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ επέστρεψε στον σταθμό για να ελέγξει ότι εφαρμόζεται το πρωτόκολλο –πρωτόκολλο δεσμευτικό και για την απολύτως λειτουργική γεννήτρια του σταθμού, της οποίας η χρήση επίσης απαγορεύθηκε.

Τούτων δοθέντων, παρά την επώδυνη για όλους-ες μας «απουσία» του σταθμού από τα FM για 34 ώρες, η προστασία των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων και η εφαρμογή του οριζόμενου από τον ΔΕΔΔΗΕ και την Πυροσβεστική πρωτοκόλλου ήταν απόλυτη προτεραιότητα και μη διαπραγματεύσιμη επιλογή.

Εξάλλου, για έναν ραδιοφωνικό σταθμό με την ιστορία και τη θεσμική υπόσταση του «Αθήνα 984» δεν χωρούν «ρίσκα» και ριψοκίνδυνες «πατέντες» για το σήμα εκπομπής.

Σημειωτέον ότι η διαδικασία αντιμετώπισης της πυρκαγιάς που προκάλεσε η αστοχία υλικού των μπαταριών εξελίχθηκε κατά τα προβλεπόμενα: η πυρανίχνευση και ο συναγερμός εντόπισαν τον καπνό εν τη γενέσει του, η εκκένωση του κτηρίου και η κλήση στην Πυροσβεστική έγιναν αμέσως, ενώ είναι αυτονόητο πως οι μπαταρίες που ανεφλέγησαν είχαν συντηρηθεί πλήρως και τα απαιτούμενα από τον νόμο πιστοποιητικά πυρασφάλειας είναι όλα σε ισχύ.

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