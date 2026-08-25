Απίστευτα πράγματα: Κατέλαβε με το «έτσι θέλω» την ιστορική παραλία Άντονι Κουίν στη Ρόδο

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Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα και ειδική πλατφόρμα για καταγγελίες για «καταλήψεις» παραλιών, νέο περιστατικό αυθαιρεσίας και παράνομης κατάληψης δημοσίου χώρου αποκαλύφθηκε στην πασίγνωστη παραλία «Άντονι Κουίν» στη Ρόδο.

Επιχείρηση εστίασης, αφού εκτίναξε την τιμή σε ηλεκτρονική δημοπρασία στα 200.000 ευρώ, αποκλείστηκε επειδή δεν κατέθεσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Παρ’ όλα αυτά, η επιχείρηση με το έτσι θέλω προχώρησε στην πλήρη ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων χωρίς σύμβαση και χωρίς να καταβάλει μίσθωμα, με αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου ύψους 37.000 ευρώ.

Το… σίριαλ ξεκίνησε στις 9 Μαρτίου 2026, όταν το Ελληνικό Δημόσιο έβγαλε σε ηλεκτρονική δημοπρασία τμήμα 116 τ.μ. της παραλίας (επί συνολικής έκτασης περίπου 440 τ.μ.) αποκλειστικά για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα μπήκαν στο χώρο του… σουρεαλισμού, καθώς η τιμή εκκίνησης ορίστηκε στα 4.384,80 ευρώ για τριετή παραχώρηση. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, οι προσφορές εκτοξεύθηκαν στο εξωπραγματικό ποσό των 200.272,80 ευρώ. Πλειοδότρια αναδείχθηκε εταιρεία εστίασης, η οποία όμως ουδέποτε προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί οριστικά από την υπογραφή της σύμβασης.

Η συνέχεια, ωστόσο, είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή: αν και η εταιρεία δεν απέκτησε ποτέ το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης της παραλίας, προχώρησε κανονικά στην εγκατάσταση των ομπρελών και των καθισμάτων. Όπως κατήγγειλε το δίκτυο «ομπρέλα», η επιχείρηση εκμεταλλευόταν εμπορικά το φιλέτο της ακτής καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, αγνοώντας τις νόμιμες διαδικασίες. Μετά από ελέγχους των αρμόδιων αρχών, στην παρανομούσα επιχείρηση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 37.000 ευρώ, αλλά… στις 20 Αυγούστου, ήτοι κοντά στο τέλος της τουριστικής περιόδου.

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι το δίκτυο «ομπρέλα» ανέδειξε κι άλλη… κατάχρηση: στις 16 Ιουλίου, είχε αναδείξει την περίπτωση άλλης επιχείρησης στην περιοχή Όαση – Νερά Καλλιθέας. Σύμφωνα με το δίκτυο, η επιχείρηση λειτουργούσε σε χώρο αιγιαλού και παραλίας χωρίς μίσθωση και χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας. Το συγκεκριμένο τμήμα δεν δημοπρατήθηκε για την περίοδο 2026-2028. Ακολούθησαν αυτοψία της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου Α’, πράξη άμεσης απομάκρυνσης και επιβολή προστίμου, καθώς και ενέργειες της Αστυνομίας. Στη συνέχεια, ο Δήμος Ρόδου, με την υπ’ αριθμόν 2258 απόφασή του, διέταξε τη σφράγιση του καταστήματος.

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