Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 44χρονο – Τον κατήγγειλε η 35χρονη εν διαστάσει σύζυγός του για βιασμό και ξυλοδαρμό

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Θύμα βιασμού και ξυλοδαρμού από τον εν διαστάσει σύζυγό της κατήγγειλε ότι έπεσε μία 35χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα είπε η γυναίκα στους αστυνομικούς, όλα έγιναν το απόγευμα της Δευτέρας (24/8) μέσα σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όπου συναντήθηκε με τον 44χρονο.

Εκεί, όπως κατέθεσε, την εξανάγκασε με τη χρήση βίας σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της και επιπλέον την χτύπησε στο πρόσωπο και της απαγόρευσε την έξοδο από το διαμέρισμα.

Η 35χρονη, με καταγωγή από την Γεωργία, μόλις κατάφερε να φύγει από το σπίτι κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές.

Ο άνδρας συνελήφθη το απόγευμα της ίδιας ημέρας από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Σήμερα (25/8) αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες (24-08-2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας 44χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για βιασμό και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Προηγήθηκε καταγγελία 35χρονης αλλοδαπής, σύμφωνα με την οποία, απογευματινές ώρες της 23-08-2026, ευρισκόμενη εντός διαμερίσματος στο κέντρο της πόλης με τον 44χρονο εν διαστάσει σύζυγό της, την εξανάγκασε με τη χρήση βίας σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της και επιπλέον την χτύπησε στο πρόσωπο και της απαγόρευσε την έξοδο από το διαμέρισμα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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