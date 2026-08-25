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25.08.2026 08:33

Γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη: «Κλειδί» για το κίνητρο οι καταθέσεις των συγγενών – Τι έδειξε η ιατροδικαστική (videos)

25.08.2026 08:33
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pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Οι αστυνομικές αρχές αναλύουν υλικό από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε τη δολοφονία 45χρονης γυναίκας από τον 48χρονο πρώην σύντροφό της στη Νέα Σμύρνη.
  • Ο δράστης εισέβαλε στο κτίριο μαζί με το θύμα, το οποίο πυροβόλησε θανάσιμα στο κεφάλι πριν αυτοκτονήσει με παράνομο όπλο.
  • Οι έρευνες επικεντρώνονται στο κίνητρο της επίθεσης, με τις αρχές να συγκεντρώνουν καταθέσεις από το συγγενικό περιβάλλον των δύο εμπλεκόμενων προσώπων.
  • Το θύμα φέρεται να είχε εκφράσει προθέσεις τερματισμού της σχέσης λόγω της ζήλιας και της πιεστικής συμπεριφοράς του δράστη.
  • Τα ιατροδικαστικά ευρήματα και οι μαρτυρίες των οικείων αναμένεται να ολοκληρώσουν την ανασύνθεση των συνθηκών της υπόθεσης.

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Νέα στοιχεία έρχονται συνεχώς στο φως για τη γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη και την εν ψυχρώ δολοφονία της 45χρονης από τα πυρά του 48χρονου πρώην συντρόφου της, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας στην οδό Γρηγορίου Κυδωνιών, αναλύοντας τις τελευταίες στιγμές πριν από τη δολοφονία.

Πάράλληλα, προσπαθούν να εντοπίσουν και το ακριβές κίνητρο που οδήγησε τον 48χρονο στην πράξη του.

Στο υλικό φέρεται να καταγράφεται ο 48χρονος να περιμένει τη γυναίκα έξω από το σπίτι της και να μπαίνει μαζί της στο κτίριο.

Η 45χρονη άνοιξε την πόρτα της εισόδου και ο άνδρας μπήκε μαζί της στο εσωτερικό της πολυκατοικίας. Από εκεί και μετά, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το βίντεο, όλα συνέβησαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Ο 48χρονος φέρεται να κλώτσησε μία ή δύο φορές τη γυναίκα, μέσα σε περίπου τρία έως πέντε δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει και να βρεθεί γονατισμένη στο έδαφος. Στη συνέχεια έστρεψε το όπλο προς το μέρος της.

Η 45χρονη σήκωσε τα χέρια της προς το όπλο, σε μια προσπάθεια να προστατευτεί, και φαίνεται πως έτσι ο 48χρονος αστόχησε στον πρώτο πυροβολισμό. Ακολούθως, σύμφωνα με το υλικό που βρίσκεται υπό εξέταση, την έσυρε περίπου ένα μέτρο πιο πέρα και την πυροβόλησε στο κεφάλι.

Μετά τη δολοφονίαο 48χρονος έστρεψε το περίστροφο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε. Το όπλο, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν στην κατοχή του παράνομα.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να συμβάλουν στην πλήρη ανασύνθεση της επίθεσης, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η βολίδα εντοπίστηκε στα οστά του κρανίου με φορά από πάνω προς τα κάτω.

Αμέσως μετά τη δολοφονία, ο 48χρονος έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και έβαλε τέλος στη ζωή του.

«Κλειδί» οι καταθέσεις των συγγενών

Παράλληλα, οι αρχές συλλέγουν καταθέσεις από συγγενικά πρόσωπα τόσο του θύματος όσο και του δράστη, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τη σχέση των δύο ανθρώπων και όσα είχαν προηγηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδελφή της 45χρονης φέρεται να είχε ενημερωθεί από την ίδια ότι διατηρούσε σχέση με έναν άνδρα. Δεν γνώριζε, ωστόσο, την ταυτότητά του.

Όπως φέρεται να της είχε εκμυστηρευτεί η 45χρονη, το τελευταίο διάστημα είχε αποφασίσει να τερματίσει τη σχέση, καθώς ο άνδρας ήταν, σύμφωνα με την περιγραφή της, ιδιαίτερα ζηλιάρης και πιεστικός. Μάλιστα, φέρεται να είχε φτάσει ακόμη και στο σημείο να την απειλεί.

Κατάθεση στις αστυνομικές αρχές έδωσε και η σύζυγος του 48χρονου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανέφερε ότι η συμπεριφορά του συζύγου της είχε αλλάξει σημαντικά τους τελευταίους 18 μήνες. Όπως φέρεται να είπε, ο άνδρας έλειπε αρκετά βράδια από το σπίτι, χωρίς η ίδια να γνωρίζει ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

Η ίδια φέρεται επίσης να ανέφερε ότι, πριν φύγει από το σπίτι, ο 48χρονος άφησε πίσω του περίπου 1.000 ευρώ, λέγοντάς της ότι θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει.

Διαφορετική εικόνα φέρεται να έδωσε στις αρχές η 19χρονη κόρη του 48χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γνώριζε για τη σχέση του πατέρα της με την 45χρονη. Μάλιστα, φέρεται να είχε ακούσει από τον ίδιο ότι σκόπευε να οργανώσει μια συνάντηση προκειμένου να γνωρίσει την 45χρονη.

Οι καταθέσεις των συγγενικών προσώπων αναμένεται να αξιολογηθούν από τις αρχές σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας.

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