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25.08.2026 09:30

«Δώρο» Ουάσινγκτον στον… πρώην τζιχαντιστή και νυν σύμμαχο Τζολάνι – Αφαίρεσαν τη Συρία από τη λίστα των «τρομοκρατικών» χωρών

25.08.2026 09:30
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  • Οι ΗΠΑ αφαίρεσαν επίσημα τη Συρία από τον κατάλογο των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, μετά από 47 χρόνια παρουσίας σε αυτόν.
  • Η απόφαση αυτή αίρει τα σημαντικότερα εμπόδια για τις ιδιωτικές επενδύσεις και διευκολύνει την επανένταξη της χώρας στην παγκόσμια οικονομία.
  • Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές διέγραψαν την οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ και τον ηγέτη της, Άχμαντ αλ Σάρα, από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οντοτήτων.
  • Αμερικανοί και Σύροι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν το μέτρο ως ιστορικό βήμα που προωθεί την οικονομική σταθερότητα και την ανάπτυξη της χώρας.
  • Η κίνηση αυτή ακολουθεί τη σταδιακή άρση των κυρώσεων που είχαν επιβάλει στη Συρία πολλές δυτικές χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2025.

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Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες, Δευτέρα (24/8), ότι αφαίρεσαν τη Συρία από τον κατάλογο με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία.

Η χώρα βρισκόταν στον συγκεκριμένο κατάλογο εδώ και 47 χρόνια, αίροντας «τα τελευταία μεγάλα εμπόδια» για ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα και την επανένταξή της στην παγκόσμια οικονομία.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει στις αρχές Ιουλίου την πρόθεσή της να αφαιρέσει τη Συρία από τον κατάλογο αυτόν λιγότερα από δύο χρόνια μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ από μια συμμαχία τζιχαντιστών τον Δεκέμβριο του 2024.

Εξάλλου οι ΗΠΑ έχουν αφαιρέσει την οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, πρώην Μέτωπο αλ Νούσρα, αλλά και τον επικεφαλής της, τον νυν πρόεδρο της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα, από τον κατάλογο με τις βασικές οργανώσεις και οντότητες που χαρακτηρίζονται τρομοκρατικές (Specially Designated Global Terrorist).

Άλλοτε παρακλάδι της αλ Κάιντα στη Συρία, το Μέτωπο αλ Νούσρα είχε ανακοινώσει το 2016 ότι διακόπτει τους δεσμούς του με την οργάνωση αυτή και μετονομάστηκε Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες ότι η απόφαση των ΗΠΑ προσφέρει στους Σύρους «έναν δρόμο προς την ευημερία».

Το μέτρο «αίρει τα τελευταία μεγάλα εμπόδια για επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στη Συρία και ευνοεί την οικονομική ανάκαμψη της χώρας όπως και την επανένταξή της στην παγκόσμια οικονομία», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του.

«Οι αποφάσεις που ελήφθησαν σήμερα θα ευνοήσουν επιπλέον επενδύσεις στη Συρία ώστε να προωθηθεί η πολιτική και οικονομική σταθερότητα», σχολίασε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ.

Ο Τομ Μπάρακ, ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, χαιρέτισε στο Χ «ένα νέο αποφασιστικό βήμα στην εντυπωσιακή πορεία της Συρίας από την απομόνωση στη συνεργασία και από πηγή τρομοκρατίας σε έναν εταίρο δεσμευμένο στην παγκόσμια μάχη εναντίον της».

Από την πλευρά του ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Ασάαντ αλ Σαϊμπάνι χαρακτήρισε την απόφαση των ΗΠΑ «ιστορικό βήμα», εκτιμώντας ότι αποτυπώνει «τη δέσμευση του νέου συριακού κράτους υπέρ της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας».

Ο Σύρος υπουργός Οικονομικών Μοχάμεντ Μπαρνίε έκανε λόγο για «μεγάλη και ιστορική επιτυχία της συριακής διπλωματίας», σε σχόλιά του που μεταδόθηκαν από το επίσημο πρακτορείο SANA. Παράλληλα εκτίμησε ότι η απόφαση των ΗΠΑ ανοίγει «έναν σημαντικό και πολυαναμενόμενο δρόμο για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης της Συρίας στο παγκόσμιο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, την προσέλκυση επενδύσεων και σύγχρονων τεχνολογιών και την υποστήριξη των προοπτικών ανάπτυξης».

Επίσης χθες το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών αφαίρεσε τη Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ από τον κατάλογο με τα πρόσωπα και τις οντότητες στα οποία οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις.

Από το 2025 πολλές δυτικές χώρες έχουν άρει σταδιακά τις κυρώσεις που είχαν επιβάλει στη Συρία, ανάμεσά τους ο Καναδάς και η Βρετανία. Η ΕΕ τις ήρε ήδη από τον Μάιο του 2025.

Πλέον στον κατάλογο των ΗΠΑ με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία παραμένουν τρεις: η Κούβα, η Βόρεια Κορέα και το Ιράν.

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