Χαμηλό κόστος και ποιότητα ζωής κάνουν την Ελλάδα παράδεισο για ξένους συνταξιούχους – Πού αγοράζουν σπίτια για μόνιμη κατοικία

Takeaways by to pontiki AI Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κορυφαίο προορισμό για συνταξιούχους από το εξωτερικό, οι οποίοι αναζητούν μόνιμη κατοικία εκμεταλλευόμενοι το χαμηλό κόστος ζωής και τις ανταγωνιστικές τιμές των ακινήτων.

Η Κρήτη συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης, ενώ η Πελοπόννησος κερδίζει διαρκώς έδαφος προσφέροντας σύγχρονες κατασκευές σε προσιτές τιμές.

Οι ξένοι αγοραστές επωφελούνται από το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που προβλέπει σταθερό συντελεστή 7% για εισοδήματα εξωτερικού, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις διαμονής.

Παρά το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι συχνές αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο δημιουργούν προβληματισμό στους ιδιοκτήτες σχετικά με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των επενδύσεών τους.

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Στην κορυφή της λίστας με τους καλύτερους προορισμούς για συνταξιούχους βρίσκεται η Ελλάδα. Όλο και περισσότεροι αναζητούν κατοικίες για μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας

Μάλιστα, όπως αναφέρει έρευνα της Elxis at Home την οποία φέρνει στο φως της δημοσιότητας σήμερα η Καθημερινή οι τιμές στην Ελλάδα παραμένουν ανταγωνιστικές σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές, ενώ ιδιαίτερα ισχυρό είναι το ενδιαφέρον για νεόδμητα ακίνητα, αλλά και για κατοικίες που αγοράζονται ακόμη από τα σχέδια.

Κρήτη στην κορυφή, ανεβαίνει η Πελοπόννησος

Η Κρήτη αποτελεί αυτή τη στιγμή έναν από τους ισχυρότερους πόλους για το ξένο χρήμα που κατευθύνεται στην ελληνική παραθεριστική κατοικία. Στα στοιχεία της Elxis συγκεντρώνει το 42,9% της ζήτησης, ενώ ακολουθούν η Πελοπόννησος με 22,9% και τα νησιά του Ιονίου με 12,7%.

Η Πελοπόννησος μάλιστα κερδίζει έδαφος, καθώς συνδυάζει χαμηλότερες τιμές με νέες και μεγάλες κατασκευές, δημιουργώντας περισσότερες επιλογές για αγοραστές που θέλουν σύγχρονες κατοικίες χωρίς να κινηθούν στα επίπεδα τιμών ακριβότερων νησιωτικών προορισμών.

Στο Αιγαίο το ενδιαφέρον είναι μικρότερο, αλλά παραμένουν στο ραντάρ περιοχές όπως η Ρόδος, η Νάξος και η Σάμος.

Τα φορολογικά κίνητρα

Το φορολογικό καθεστώς που έχει θεσπιστεί για όσους μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στη χώρα προβλέπει ενιαίο φορολογικό συντελεστή μόλις 7% για εισοδήματα από το εξωτερικό, με το καθεστώς να μπορεί να διαρκέσει έως και 15 χρόνια.

Για να ενταχθεί κάποιος στο καθεστώς θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να διαμένει στην Ελλάδα για τουλάχιστον 183 ημέρες τον χρόνο και να πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις ως προς την προηγούμενη φορολογική του κατοικία και τη χώρα προέλευσης.

Πέραν των φορολογικών κινήτρων η Ελλάδα αποτελεί πόλο έλξης ξένων αγοραστών και για μια σειρά από άλλους λόγους, όπως αναφέρει η Καθημερινή. Η ποιότητα ζωής, το κλίμα, το χαμηλότερο κόστος διαβίωσης σε σχέση με τη χώρα προελευσης των συναξιούχων και φυσικά το κόστος απόκτησης των ακινήτων είναι κάποιοι από αυτούς

Είναι χαρακτηριστικό ότι το κόστος ζωής για έναν συνταξιούχο είναι 30% έως 50% χαμηλότερο στην Ελλάδα σε σχέση με τις ΗΠΑ και έως 30% οικονομικότερο σε σχέση με τη δυτική και βόρεια Ευρώπη.

Διακοπές ή για Airbnb και όχι golden visa

Τι κάνουν όμως οι ξένοι με τα σπίτια που αγοράζουν; Για μεγάλο μέρος των αγοραστών, ο βασικός στόχος είναι η ιδιοκατοίκηση, έστω και για ένα μέρος του χρόνου.

Αγοράζουν ουσιαστικά τη δική τους βάση στην Ελλάδα, την οποία χρησιμοποιούν κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες.

Υπάρχει όμως και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Σε αυτή την περίπτωση, η βραχυχρόνια μίσθωση αποτελεί την πιο επικερδή επιλογή, ειδικά όταν πρόκειται για νεόδμητες βίλες σε τουριστικούς προορισμούς.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται όμως και μία από τις βασικές ανησυχίες των ξένων επενδυτών. Οι διαρκείς αλλαγές στο καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων και στους κανόνες για τα Airbnb δυσκολεύουν τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και για κάποιον που επενδύει 400.000 ή 600.000 ευρώ σε ένα ακίνητο με στόχο να του αποφέρει εισόδημα, η σταθερότητα των κανόνων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα.

Η σχέση με τη βραχυχρόνια μίσθωση έχει επηρεάσει και τη Golden Visa. Μόλις το 7% των ξένων αγοραστών έχει πλέον ως πρωταρχικό κίνητρο την απόκτηση ακινήτου για εξασφάλιση άδειας διαμονής, καθώς με το νέο καθεστώς τα ακίνητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα δεν μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

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