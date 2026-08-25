Κρυπτονομίσματα: Στον «αέρα» η φορολόγηση – Η υπόθεση των 620.000 ευρώ αποκαλύπτει το μεγάλο κενό

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Μπορεί οι συναλλαγές με κρυπτονομίσματα να έχουν μπει για τα καλά στην οικονομική πραγματικότητα, η Εφορία όμως εξακολουθεί να κινείται χωρίς ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τη φορολόγησή τους. Το αποτέλεσμα είναι οι φορολογούμενοι που ρευστοποιούν crypto να βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα γκρίζο τοπίο, ιδιαίτερα όταν επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα για την κάλυψη τεκμηρίων ή για άλλες αγορές και επενδύσεις.

Χαρακτηριστική είναι υπόθεση που έφτασε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) και αφορά ποσό 620.323,34 ευρώ από μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων, το οποίο η φορολογική διοίκηση αρνήθηκε να αναγνωρίσει στον κωδικό 659 της φορολογικής δήλωσης.

Η ΔΕΔ δικαίωσε την ΑΑΔΕ. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στο σκεπτικό: Το ποσό δεν έγινε δεκτό επειδή δεν θεωρείται εισόδημα που φορολογείται με ειδικό τρόπο, ούτε εισόδημα που απαλλάσσεται ρητά από τον φόρο.

Κάπως έτσι αναδεικνύεται το παράδοξο: Ο φορολογούμενος εμφανίζει χρήματα που έχουν εισέλθει στον τραπεζικό του λογαριασμό από μεταβίβαση bitcoin, αλλά το σημερινό πλαίσιο δεν δίνει ακόμη ξεκάθαρη απάντηση για το πώς φορολογούνται τα κέρδη ενός ιδιώτη από τέτοιες συναλλαγές, όταν δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.

Και ενώ το οικονομικό επιτελείο έχει προετοιμάσει νομοθετική παρέμβαση για να βάλει τάξη στο τοπίο, το σχετικό νομοσχέδιο δεν έχει ακόμη φτάσει στη Βουλή.

Δύο εμβάσματα και 620.323 ευρώ

Η Απόφαση ΔΕΔ 2407/2026 αφορά τη φορολογική δήλωση του 2024. Ο φορολογούμενος είχε αναγράψει στον κωδικό 659 ποσό 620.323,34 ευρώ, δηλώνοντας ότι προερχόταν από μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων.

Τα χρήματα δεν εμφανίστηκαν απλώς ως ένας λογιστικός ισχυρισμός στη δήλωση. Είχαν πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του μέσω δύο εμβασμάτων.

Το πρώτο, ύψους 357.643,64 ευρώ, πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουλίου 2024 και το δεύτερο, ύψους 262.679,70 ευρώ, στις 2 Σεπτεμβρίου 2024.

Όταν η φορολογική διοίκηση ζήτησε αποδεικτικά στοιχεία, ο φορολογούμενος προσκόμισε τα ειδοποιητήρια των εισερχόμενων εμβασμάτων και σχετική βεβαίωση εταιρείας.

Παρά τα δικαιολογητικά, το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής δεν αποδέχθηκε την αναγραφή του ποσού στον κωδικό 659 κατά την εκκαθάριση της δήλωσης.

Αυτό είχε μία πολύ συγκεκριμένη συνέπεια: Τα 620.323 ευρώ δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μέσω του συγκεκριμένου κωδικού για την κάλυψη τεκμηρίων.

Ο φορολογούμενος προσέφυγε στη ΔΕΔ, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Τι είπε η ΔΕΔ

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκρινε ότι η φορολογική αρχή ενήργησε σωστά, καθώς στον κωδικό 659 δηλώνονται εισοδήματα που είτε έχουν φορολογηθεί με ειδικό τρόπο είτε απαλλάσσονται ρητά από τον φόρο.

Στην περίπτωση της μεταβίβασης bitcoin δεν αποδείχθηκε ότι είχε προηγηθεί αυτοτελής φορολόγηση, ενώ δεν υπάρχει και ρητή διάταξη που να απαλλάσσει το συγκεκριμένο εισόδημα από τον φόρο.

Η προσφυγή απορρίφθηκε και η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου για το 2024 παρέμεινε σε ισχύ.

Η απόφαση, όμως, δεν λύνει το βασικό πρόβλημα. Αντίθετα, το κάνει περισσότερο εμφανές: Όσο δεν υπάρχει σαφής νομοθετική πρόβλεψη, παραμένει ανοικτό το ερώτημα με ποιον ακριβώς τρόπο και με ποια διάταξη του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος πρέπει να αντιμετωπίζονται τα κέρδη ενός ιδιώτη από crypto.

Έρχεται φόρος υπεραξίας 15%

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιχειρεί να κλείσει το συγκεκριμένο κενό με ένα νέο πλαίσιο που θα καθορίζει για πρώτη φορά συγκεκριμένους κανόνες φορολόγησης.

Η βασική κατεύθυνση είναι η επιβολή φόρου 15% στην υπεραξία από την πώληση κρυπτονομισμάτων, ακολουθώντας τη λογική που εφαρμόζεται σε άλλες μορφές επενδυτικών τοποθετήσεων.

Το κρίσιμο είναι ότι ο φόρος θα επιβάλλεται στο κέρδος και όχι σε ολόκληρο το ποσό της πώλησης.

Εάν, για παράδειγμα, κάποιος έχει αγοράσει crypto έναντι 30.000 ευρώ και τα πουλήσει για 50.000 ευρώ, η υπεραξία θα είναι 20.000 ευρώ. Σε αυτό το ποσό θα υπολογίζεται ο φόρος, αφού συνυπολογιστούν και οι δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά και την πώληση.

Στο σχέδιο προβλέπεται παράλληλα αφορολόγητο όριο υπεραξίας 500 ευρώ ετησίως, ώστε οι πολύ μικρές συναλλαγές να μην οδηγούν σε πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση και γραφειοκρατία.

Crypto και για κάλυψη τεκμηρίων

Ίσως ακόμη σημαντικότερη για τους κατόχους κρυπτονομισμάτων είναι η πρόβλεψη που αφορά την αναγνώρισή τους ως περιουσιακών στοιχείων.

Εφόσον εφαρμοστεί το νέο πλαίσιο, τα χρήματα από νόμιμες πωλήσεις crypto θα μπορούν να αναγνωρίζονται ως κεφάλαια και να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη τεκμηρίων.

Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να τεκμηριώνεται η προέλευση χρημάτων όταν ο φορολογούμενος ρευστοποιεί κρυπτονομίσματα και στη συνέχεια τα χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, για να αγοράσει ένα ακίνητο ή να πραγματοποιήσει κάποια άλλη μεγάλη επένδυση.

Το ίδιο θα ισχύει για συμμετοχές σε επιχειρήσεις και άλλες επενδυτικές τοποθετήσεις, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι μπορεί να αποδειχθεί η νόμιμη προέλευση και η διαδρομή των κεφαλαίων.

Μέχρι να φτάσει, όμως, το νέο πλαίσιο στη Βουλή και να τεθεί σε εφαρμογή, το κενό παραμένει. Και η υπόθεση των 620.323 ευρώ αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του προβλήματος: Η τεχνολογία και οι συναλλαγές έχουν προχωρήσει, αλλά η φορολογική νομοθεσία εξακολουθεί να προσπαθεί να τις προλάβει.

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