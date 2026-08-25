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25.08.2026 09:41

Άνδρος: «Έφαγε» πρόστιμο 700 ευρώ επειδή καβάλησε άλογο μεθυσμένος

25.08.2026 09:41
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Πρόστιμο 700 ευρώ για… ίππευση αλόγου υπό την επήρεια αλκοόλ, επιβλήθηκε σε έναν αναβάτη στην Άνδρο.

Μάλιστα για την ίδια παράβαση του επιβλήθηκε αφαίρεση 9 βαθμών από το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου που κατείχε.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, όλα ξεκίνησαν όταν ένα ζευγάρι κατήγγειλε τον εν λόγω αναβάτη για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόταν το άλογο, ενώ κινούνταν σε δρόμο του νησιού.

Ο ίδιος μιλώντας στο Mega χαρακτήρισε ψευδή τον εν λόγω ισχυρισμό και περιέγραψε τον τρόπο που έγινε η σύλληψή του.

«Έρχονται έξι αστυνομικοί και μου λένε να πάω στο Τμήμα. Πήγα στο Τμήμα, με κράτησαν όλη τη νύχτα μέσα, γιατί μου είχε κάνει αυτό το ζευγάρι μήνυση για κακοποίηση. Μετά μου λένε θα σου κάνουμε και αλκοτέστ. Μου έγραψαν ένα πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση 9 βαθμών από το δίπλωμα οδήγησης του αυτοκινήτου», σημείωσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με την κλήση που του έγραψαν, ο ιππέας στην πρώτη μέτρηση αλκοτέστ έγραψε 0,71 g/l και στη δεύτερη 0,5 g/l .

Ο ίδιος μάλιστα σημειώνει ότι όταν τον έγραψαν δεν ήταν πάνω στο άλογο αλλά το κρατούσε δίπλα του. «Μπορεί να ήταν λίγο επικίνδυνο, αλλά το βαστούσα πολύ κοντά το άλογο στο χέρι μου και το είχα δίπλα μου για να μη χτυπήσουμε κανέναν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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