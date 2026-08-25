Θεσσαλονίκη: Στον «αέρα» η μετακίνηση 16.500 μαθητών

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Μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη, σχετικά με τη μεταφορά μαθητών και μαθητριών από και προς τις σχολικές μονάδες.

Έχουν γίνει τρεις διαδοχικοί διαγωνισμοί και μέχρι και τον τελευταίο δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον, μόνο τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και με αυτό καλύπτεται περίπου το 10%, από τους 16.500 των μαθητών και μαθητριών που πρέπει να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Μεταξύ άλλων πρόκειται για τη μετακίνηση για πιο απομακρυσμένες περιοχές της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, όπως ο Λαγκαδάς, η Χαλκηδόνα, τα Κουφάλια.

Ανάμεσα στους μαθητές είναι και 1.300 άτομα με αναπηρία.

Παρά το ότι έγινε αναπροσαρμογή της τιμής, μέσα στο καλοκαίρι υπήρξε νέα υπουργική απόφαση με αναπροσαρμογή της τιμής έτσι ώστε να υπάρξει ενδιαφέρον από τους ιδιοκτήτες και τις εταιρείες λεωφορείων, δεν τελεσφόρησε ο διαγωνισμός.

Παρά το ότι υπήρξε αύξηση στην τιμή της αποζημίωσης, όπως υποστηρίζουν ιδιοκτήτες και εταιρείες λεωφορείων, δεν καλύπτεται το κόστος που καλούνται αυτοί να καλύψουν, λόγω των λειτουργικών τους εξόδων.

Η Περιφέρεια εξετάζει και άλλες λύσεις, όπως με τον ΟΑΣΘ και πιθανή προσαρμογή των δρομολογίων, περισσότερες κάρτες απεριορίστων δρομολογίων προς τα παιδιά, ενώ από την πλευρά της θα γίνει προσπάθεια να καλυφθεί η μετακίνηση των παιδιών που πηγαίνουν στα ειδικά σχολεία.

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