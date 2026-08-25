Νεκρός στο σπίτι του ο ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης – Τι εξετάζουν οι αρχές

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Νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του στα Εξάρχεια εντοπίστηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης.

Ο 72χρονος καλλιτέχνης εντοπίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου στο σπίτι του με τις πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν την υπόθεση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου του.

Η τελευταία ανάρτηση

Ο γνωστός καλλιτέχνης μόλις χθες ανέβασε ένα ποστ στο Facebook με ένα απόσπασμα από έργο του Νίκου Καρούζου.

«Η γέννηση είναι παγίδα. Εντελώς αινιγματική παγίδα, γιατί, όταν κανείς βγαίνει από το σώμα της μάνας του, προκαλεί η εικόνα αυτή εντύπωση απελευθέρωσης. Εντούτοις, όταν βγαίνει απ’ το σώμα της μάνας του, το παιδί μπαίνει στην παγίδα. Στην τρομερή παγίδα της ύπαρξης. ~ Νίκος Καρούζος» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

Ποιος ήταν ο Χρήστος Μαρκίδης

Ο Χρήστος Μαρκίδης γεννήθηκε στη Δράμα το 1954 και φοίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, όπου σπούδασε Ζωγραφική από το 1974 έως το 1979.Στη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας παρουσίασε το έργο του σε 14 ατομικές εκθέσεις, ενώ συμμετείχε σε περισσότερες από 70 ομαδικές εκθέσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία και στον χώρο της ποίησης, έχοντας εκδώσει έξι ποιητικές συλλογές: «Μονόζυγο-Τέσσερα Σχεδιάσματα» (Διάττων, 1999), «Έως» (Διάττων, 2001), «Άτια στο σκοτεινό νερό» (Εκδόσεις του Φοίνικα, 2003), «Κιννάβαρι» (Άγρα, 2009), «Δράκων κατήλθες» (Τυπωθήτω-Λάλον Ύδωρ, 2013) και «Έρεβος ή το άλλο φως» (Εκδόσεις του Φοίνικα, 2020).

Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται επίσης τα δοκιμιακά πεζογραφήματα «Κατάματα», που κυκλοφόρησε αρχικά από τις εκδόσεις Γαβριηλίδης το 2005 και επανεκδόθηκε το 2014, ενώ το 2022 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αρμός.

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