Έρχεται το «National Treasure 3»: Η μεγάλη επιστροφή του Nicolas Cage ως Ben Gates

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Ο σκηνοθέτης Τζον Τέρτελταουμπ (Jon Turteltaub) αποκάλυψε ότι το «National Treasure 3» («Στα Ίχνη του Χαμένου Θησαυρού 3»), πήρε και επίσημα το «πράσινο φως» από τη Disney.

«Σκεφτόμουν αν έπρεπε να το αναφέρω απόψε, αλλά θα το πω», δήλωσε ο διάσημος σκηνοθέτης κατά τη διάρκεια ζωντανής ηχογράφησης του podcast National Treasure Hunt στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

"National Treasure 3" is in the works, according to franchise director Jon Turteltaub:



"It’s finally real. Now, it’s ‘Hollywood real,’ meaning things could happen. Nic gets hit by a bus, there’s no ‘National Treasure 3.’ If I get hit by a bus, there’s probably a ‘National… pic.twitter.com/FYg0RyvoQY — Variety (@Variety) August 22, 2026

«Θα γίνει. Είστε οι πρώτοι άνθρωποι στους οποίους το λέω δημόσια», σημείωσε προκαλώντας το ξέσπασμα του κοινού σε έντονες επευφημίες και χειροκροτήματα.

Υπογράμμισε ότι η Disney έχει στα χέρια της ένα σενάριο που την ικανοποιεί και ότι «στο μέτρο του δυνατού, όλο το αρχικό καστ επιστρέφει», συμπεριλαμβανομένου και του Νίκολας Κέιτζ (Nicolas Cage).

«Είναι επιτέλους πραγματικότητα. Βέβαια, είναι «πραγματικό κατά τον τρόπο του Χόλιγουντ», που σημαίνει ότι πολλά μπορούν να συμβούν. Αν χτυπήσει λεωφορείο τον Νικ, δεν θα υπάρξει National Treasure 3. Αν χτυπήσει εμένα, πιθανότατα να υπάρξει National Treasure 3! Καλώς ήρθατε στο Χόλιγουντ», πρόσθεσε αστειευόμενος ο Τέρτελταουμπ στις οικοδέσποινες του podcast Έμιλι Μπλακ (Emily Black) και Όμπρεϊ Πάρις (Aubrey R. Paris).

Σύμφωνα με το World of Reel, η πρώτη ταινία έκανε πρεμιέρα το 2004, με τον Κέιτζ στον ρόλο του κυνηγού θησαυρών Ben Gates.

Παρά τις ανάμεικτες κριτικές, η ταινία αγαπήθηκε από το κοινό, και απέφερε 347 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Ακολούθησε το σίκουελ, «National Treasure: Book of Secrets» το 2007, το οποίο σημείωσε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία, ξεπερνώντας τα 460 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως.

Το 2022, το Disney+ κυκλοφόρησε τη spin-off σειρά «National Treasure: Edge of History» σε σκηνοθεσία της Μίρα Nάιρ (Mira Nair) και με πρωταγωνίστρια την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς (Catherine Zeta-Jones).

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