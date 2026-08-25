«Κόλαφος» Αρείου Πάγου σε τράπεζες: Αποζημίωση σε επενδυτές για τοποθετήσεις υψηλού ρίσκου

Takeaways by to pontiki AI Ο Άρειος Πάγος επέβαλε αυστηρές ποινές σε δύο τράπεζες, κρίνοντας ότι δεν ενημέρωσαν επαρκώς τους πελάτες τους για τους κινδύνους επενδυτικών προϊόντων υψηλού ρίσκου.

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η αναφορά στις συμβάσεις περί ελεύθερης επιλογής του πελάτη δεν απαλλάσσει την τράπεζα από την ευθύνη, όταν εκείνη διαμορφώνει ουσιαστικά την επενδυτική απόφαση.

Οι δικαστές τόνισαν ότι η ενημέρωση πρέπει να είναι σαφής, εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στο επενδυτικό προφίλ του κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Παράλληλα, το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς των τραπεζών περί συνυπαιτιότητας των επενδυτών, επιδικάζοντας αποζημιώσεις για τις ζημίες που προκλήθηκαν από την παραπλανητική παρουσίαση των προϊόντων.

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Αυστηρές ποινές σε δύο τράπεζες για υποθέσεις private banking και επενδύσεων υψηλού ρίσκου επέβαλε ο Άρειος Πάγος, με δύο ιστορικές αποφάσεις του, οι οποίες επί της ουσίας και ξεκαθαρίζουν τις υποχρεώσεις των τραπεζών.

Όπως γράφει η «Καθημερινή», το δικαστήριο έκρινε ότι δεν αρκεί η αναφορά στις συμβάσεις πως ο πελάτης έλαβε μόνος του την επενδυτική απόφαση, όταν η τράπεζα έχει ουσιαστικά διαμορφώσει την επιλογή. Συγκεκριμένα, στην υπόθεση υπ’ αρ. 765/2026, 74χρονος συνταξιούχος δικαιώθηκε και έλαβε αποζημίωση 140.590,20 ευρώ για επένδυση σε ομόλογο. Η τράπεζα δεν τον είχε ενημερώσει επαρκώς για τη μειωμένη εξασφάλιση, τη χαμηλή πιστοληπτική διαβάθμιση και τη σύνθετη φύση του τίτλου.

Ο Άρειος Πάγος τόνισε ότι η ενημέρωση πρέπει να είναι σαφής, κατανοητή και εξατομικευμένη, ανάλογα με τις γνώσεις, την εμπειρία, τους στόχους και την οικονομική κατάσταση κάθε επενδυτή. Παράλληλα, απορρίφθηκε ο ισχυρισμός περί συνυπαιτιότητας. Παρόμοια κρίση διατυπώθηκε και στην απόφαση υπ’ αρ. 364/2026 η οποία αφορά επένδυση περίπου 280.000 ευρώ από πελάτη της τράπεζας ο οποίος διατηρούσε επί χρόνια κυρίως απλές και προθεσμιακές καταθέσεις και είχε μεταφερθεί στο Private Banking.

Το 2005, στέλεχος του τμήματος του πρότεινε μετ’ επιτάσεως το ομόλογο, παρουσιάζοντάς το ως προϊόν που αντιστοιχούσε στο συντηρητικό του προφίλ, προσομοίαζε σε προθεσμιακή κατάθεση, είχε «μηδενικό ρίσκο» και «καλή απόδοση». Το δικαστήριο έκρινε ότι η πραγματική φύση του προϊόντος ήταν διαφορετική, αφού επρόκειτο για τίτλο της δευτερογενούς αγοράς, μειωμένης εξασφάλισης, με διαβάθμιση BB. Και στην περίπτωση αυτή κρίθηκε ότι δεν παρασχέθηκαν στον πελάτη οι αναγκαίες πληροφορίες για τη φύση, τη λειτουργία και τους κινδύνους της επένδυσης.

Μάλιστα, το ανώτατο δικαστήριο ουσιαστικά καθόρισε και τον ρόλο που είχε η τράπεζα στη συγκεκριμένη επένδυση. Η πλευρά της τράπεζας υποστήριξε ότι απλώς λάμβανε και εκτελούσε τις εντολές του πελάτη, χωρίς να συμμετέχει στη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων. Το δικαστήριο έκρινε ότι στην πραγματικότητα υπήρχε σχέση παροχής επενδυτικών συμβουλών, καθώς, παρά τη δήλωση στη σύμβαση ότι οι εντολές αποτελούσαν «απόρροια της ελεύθερης επιλογής» του πελάτη, η τράπεζα δεν περιοριζόταν στην εκτέλεση μιας ήδη ειλημμένης απόφασης, αλλά συμμετείχε στη διαμόρφωσή της, υποδεικνύοντας το προϊόν και παρουσιάζοντάς το ως κατάλληλο και ασφαλές.

Οι δικαστές απέρριψαν και τον ισχυρισμό της τράπεζας περί συνυπαιτιότητας του επενδυτή, επειδή δεν πούλησε το ομόλογο όταν η αξία του άρχισε να μειώνεται, με το σκεπτικό ότι όταν ο επενδυτής αντιλήφθηκε την πτώση της αξίας του, απευθύνθηκε στους υπαλλήλους του Private Banking, οι οποίοι «τον καθησύχασαν και τον απέτρεψαν από το να προβεί στην πώληση του ενδίκου ομολόγου».

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