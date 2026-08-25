Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Το απόγευμα στα ATM οι πρώτοι δικαιούχοι – Πότε θα γίνει το δεύτερο «κύμα» πληρωμών (video)

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Ξεκινούν σήμερα (25/8) το απόγευμα οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Σεπτέμβριο.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές θα ακολουθήσουν ξανά τον κανόνα διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
Οπότε, την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών και την Παρασκευή 28 Αυγούστου των μισθωτών.
Όπως κάθε μήνα, η πίστωση των συντάξεων πραγματοποιείται από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.
Συνεπώς τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ και τους λογαριασμούς των συνταξιούχων από την σήμερα, Τρίτη (25/8) και Πέμπτη 27 Αυγούστου αντίστοιχα.
Πιο αναλυτικά, τη Τετάρτη 26 Αυγούστου (δηλαδή απόγευμα 25/8) θα καταβληθούν οι εξής συντάξεις:
Την Παρασκευή 28 Αυγούστου (δηλαδή απόγευμα 27/6) θα καταβληθούν οι εξής συντάξεις:
Τέλος ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.
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