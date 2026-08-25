Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Το απόγευμα στα ATM οι πρώτοι δικαιούχοι – Πότε θα γίνει το δεύτερο «κύμα» πληρωμών (video)

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Ξεκινούν σήμερα (25/8) το απόγευμα οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές θα ακολουθήσουν ξανά τον κανόνα διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Οπότε, την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών και την Παρασκευή 28 Αυγούστου των μισθωτών.

Όπως κάθε μήνα, η πίστωση των συντάξεων πραγματοποιείται από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Συνεπώς τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ και τους λογαριασμούς των συνταξιούχων από την σήμερα, Τρίτη (25/8) και Πέμπτη 27 Αυγούστου αντίστοιχα.

Μη μισθωτοί

Πιο αναλυτικά, τη Τετάρτη 26 Αυγούστου (δηλαδή απόγευμα 25/8) θα καταβληθούν οι εξής συντάξεις:

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016)

Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών)

Μισθωτοί

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου (δηλαδή απόγευμα 27/6) θα καταβληθούν οι εξής συντάξεις:

ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Δημόσιο

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος

ΝΑΤ και ΚΕΑΝ

ΕΤΑΠ – ΜΜΕ

ΕΤΑΤ

ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

ΔΕΗ

ΟΤΕ

Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου

Τέλος ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

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