e-ΕΦΚΑ: Χρέη 52,4 δισ. ευρώ – Οι πολλοί χρωστούν λίγα και 3.029 οφείλουν το 25%

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Νέα πίεση σε εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους αποτυπώνει η πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ, οι οποίες συνεχίζουν να αυξάνονται παρά τις ρυθμίσεις και τις εισπράξεις του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

Στο τέλος Ιουνίου 2026, το συνολικό χρέος που είχε συσσωρευτεί στο ΚΕΑΟ έφθασε τα 52,425 δισ. ευρώ, έναντι 51,786 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου. Μέσα σε ένα τρίμηνο προστέθηκαν έτσι περίπου 639 εκατ. ευρώ στο ήδη ιδιαίτερα υψηλό απόθεμα ασφαλιστικών οφειλών.

Η εικόνα έχει ιδιαίτερη σημασία για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, οι οποίοι καλούνται να εξυπηρετούν τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους και, σε αρκετές περιπτώσεις, να αποπληρώνουν παράλληλα παλαιότερα χρέη.

Η επιβάρυνση γίνεται μεγαλύτερη καθώς οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών έχουν αυξηθεί σωρευτικά κατά 18,2% από το 2023 έως το 2026. Το αποτέλεσμα είναι ότι η μηνιαία υποχρέωση έχει γίνει ακριβότερη, σε μια περίοδο κατά την οποία νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπα και με αυξημένο λειτουργικό κόστος.

Πάνω από 1 δισ. ευρώ νέα χρέη σε έξι μήνες

Η πορεία του συνολικού χρέους δείχνει ότι το πρόβλημα όχι μόνο παραμένει, αλλά διευρύνεται. Στο τέλος του 2025 οι οφειλές που είχαν περάσει στο ΚΕΑΟ βρίσκονταν κοντά στα 51,3 δισ. ευρώ. Τον Μάρτιο του 2026 αυξήθηκαν στα 51,786 δισ. ευρώ και στο τέλος Ιουνίου έφθασαν τα 52,425 δισ. ευρώ.

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους, επομένως, το συνολικό υπόλοιπο αυξήθηκε κατά περίπου 1,1 δισ. ευρώ.

Από τα 52,4 δισ. ευρώ, περίπου 30,3 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στην κύρια οφειλή. Τα υπόλοιπα 22,2 δισ. ευρώ είναι πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις. Με άλλα λόγια, περισσότερο από το 42% του συνολικού ποσού δεν αφορά τις αρχικές ασφαλιστικές εισφορές, αλλά τις επιβαρύνσεις που έχουν συσσωρευτεί πάνω στα χρέη.

Περισσότεροι από 140.000 νέοι οφειλέτες

Δεν αυξάνεται μόνο το ύψος των χρεών. Διευρύνεται και ο αριθμός όσων περνούν στο ΚΕΑΟ.

Μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 εντάχθηκαν 140.714 νέοι οφειλέτες. Από αυτούς, 37.188 προέρχονται από τον e-ΕΦΚΑ Μισθωτών και 20.219 από τον e-ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών.

Στις νέες εντάξεις περιλαμβάνονται επίσης 97 οφειλέτες του πρώην ΟΑΕΕ, 126 του πρώην ΕΤΑΑ, 460 του πρώην ΕΤΕΑΕΠ και ένας από το πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Επιπλέον 82.623 οφειλέτες προήλθαν από φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ, με τους 82.537 να συνδέονται με το ΤΕΚΑ.

Μικρά χρέη για τη μεγάλη πλειονότητα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή των οφειλών, καθώς δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των οφειλετών δεν χρωστά υπέρογκα ποσά.

Συνολικά 1.476.505 οφειλέτες, ποσοστό 69,73%, έχουν χρέη έως 15.000 ευρώ. Αν το όριο ανέβει στις 30.000 ευρώ, στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 1.788.473 οφειλέτες ή το 84,47% του συνόλου.

Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι από οκτώ στους δέκα έχουν οφειλές έως 30.000 ευρώ, στοιχείο που αναδεικνύει τη μεγάλη διασπορά του προβλήματος σε μικρότερες οφειλές.

Στον αντίποδα, ένας εξαιρετικά περιορισμένος αριθμός μεγαλοοφειλετών συγκεντρώνει τεράστιο κομμάτι του συνολικού χρέους. Μόλις 3.029 οφειλέτες, με χρέος άνω του 1 εκατ. ευρώ ο καθένας, αντιπροσωπεύουν το 24,68% των συνολικών οφειλών. Πρακτικά, περίπου ένα στα τέσσερα ευρώ που εμφανίζονται στα βιβλία του ΚΕΑΟ αφορά αυτή τη μικρή ομάδα.

Στα 9,65 δισ. ευρώ οι ρυθμισμένες οφειλές

Σημαντικός αριθμός οφειλετών επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό τον δρόμο της αποπληρωμής μέσω των διαθέσιμων ρυθμίσεων. Στο τέλος Ιουνίου οι ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις ανέρχονταν συνολικά σε 1.154.712 και αφορούσαν χρέη περίπου 9,65 δισ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, οι εισπράξεις του ΚΕΑΟ στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν σε 450,34 εκατ. ευρώ, ενώ από την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου μέχρι το τέλος Ιουνίου έχουν εισπραχθεί συνολικά περίπου 15,97 δισ. ευρώ.

Παρά τις εισπράξεις, όμως, το συνολικό υπόλοιπο εξακολουθεί να κινείται ανοδικά. Η αύξηση κατά περίπου 639 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα μόνο τρίμηνο και κατά σχεδόν 1,1 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους δείχνει ότι οι νέες οφειλές και οι προσαυξήσεις εξακολουθούν να τροφοδοτούν το «βουνό» των χρεών προς την κοινωνική ασφάλιση.

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